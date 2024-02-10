В рамках совместной программы, разработанной Всемирным продовольственным программой ООН совместно с Министерством социальной политики и финансовой поддержки Германии, более 310 000 человек с инвалидностью в Украине получат денежную помощь. Максимальная сумма этой денежной помощи для каждого из них составляет 3250 гривен.

Уже сейчас пенсионеры, проживающие на территориях с активными или потенциальными боевыми действиями, получают такую ​​денежную помощь. Цель программы состоит в дополнении государственной социальной денежной помощи, оказываемой наиболее уязвимым слоям населения во время военного конфликта, а также в укреплении систем социальной поддержки на длительный период.

В течение трех месяцев денежную помощь будут получать дети с инвалидностью и лица с инвалидностью на протяжении всей жизни. За это время Всемирная продовольственная программа перечислит им около 800 миллионов гривен.

Получить денежную помощь от ВПП ООН смогут только те, кто не получает поддержки от других международных организаций, кто не является внутренне перемещенным лицом (за исключением проживающих на территориях с активными или возможными боевыми действиями, определенными Министерством реинтеграции), и кто получает менее 3250 гривен социальных выплат от государства.

Сумма выплаты денежной помощи от ВПП ООН составляет разницу между 3250 гривнами (до декабря 2023 года – 3000 гривен) и суммой социальной помощи, которую уже получает человек от государства. Минимальная сумма этой выплаты составляет 100 гривен.

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