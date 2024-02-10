Ситуацию с ценой можно объяснить несколькими факторами, включая изменения в производственных условиях, погодные условия, рост затрат на логистику и другие аспекты производственного процесса.

В январе 2024 года некоторые составляющие борщового набора подорожали, в то время как цены на морковь и лук снизились для украинцев.

По словам эксперта Татьяны Попович, сейчас репчатый лук на рынке стоит от 11 до 15 гривен, а морковь - от 12 до 13 гривен. За прошлый месяц цена лука снизилась в 2,5 раза, а моркови – на 45%.

По мнению эксперта, другие овощи, входящие в состав борщового набора, остаются более дорогими по сравнению с прошлым годом. В течение последней недели наблюдалось ослабление цен на белокочанную капусту на 14%, что привело к снижению ее стоимости до 10-12 гривен за килограмм. Аналогично, цена на картофель снизилась на 12%, и теперь он продается за 15-17 гривен за килограмм.

Несмотря на это незначительное снижение цен, картофель и капуста остаются значительно дороже, чем в феврале прошлого года.

Наблюдения показывают, что цены на свеклу остаются стабильными с начала года, составляя 12-14 гривен за килограмм, что на 42% выше, чем в начале февраля прошлого года.

Эту ситуацию на рынке можно объяснить несколькими факторами, включая изменения в производственных условиях, погодные условия, рост затрат на логистику и другие аспекты производственного процесса. Указано, что стоимость некоторых овощей может увеличиться еще на 2-7%. Размер роста будет зависеть от конкретного вида продукта и общих экономических условий в Украине.

Источник: Телеграф.

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