Если знать, как правильно мыть ламинатный пол, на нем не будет царапин, потертостей и деформаций.

Ламинат может быть поврежден определенными химическими веществами и избытком воды, поэтому знание, как мыть пол , является важной частью ухода. Но с соответствующими чистящими средствами ваши ламинированные полы будут выглядеть как нельзя лучше в течение многих лет.

Ламинат является популярной альтернативой деревянному полу, так как материал выглядит похожим на внешний вид, более доступным и относительно не требует обслуживания. Хотя ламинат не нуждается в полировке или восстановлении поверхности, он требует определенного внимания, чтобы гарантировать, что он будет оставаться в идеальном состоянии.

Как мыть ламинированные полы

Чтобы мыть ламинат, важно избегать чрезмерного увлажнения водой, так как это может повредить поверхность. Кроме того, обязательно используйте швабру из микрофибры, а не губку. «Губка-швабра проталкивает грязную воду в линии затирки, что затрудняет очищение позже», – говорит Марла Мок, президент.

Используйте веник с мягкой щетиной, сухую швабру из микрофибры или пылесос с насадкой-щеткой, чтобы удалить грязь и мусор. В ведре смешайте раствор из 1 галлона горячей воды, 1 стакана уксуса и нескольких капель мыльного средства. Используя швабру из микрофибры, нужно мыть пол сзади вперед. Оцените комнату и пройдите по пути, который гарантирует, что вы закончите у выхода. Используйте щетку с мягкой щетиной для удаления устойчивой грязи или в местах с интенсивным движением людей. Вылейте смесь и снова наполните ведро чистой водой. Еще раз протрите пол чистой влажной шваброй, чтобы удалить остатки. Дайте полу хорошо высохнуть и убедитесь, что на поверхности нет стоячей воды.

Источник: marthastewart

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