Как стирать пуховик в стиральной машине, не тратя лишних денег на химчистку.

Как постирать пуховик: сначала проверьте бирки на куртке и убедитесь, что куртку можно стирать в машине.

Затем установите стиральную машину на холодный деликатный режим и используйте то же моющее средство, которое вы обычно используете.

После этого высушите ее и наслаждайтесь свежепочищенной курткой.

Как стирать пуховик: предварительная обработка и подготовка

1. Предварительно обработайте пятна жидким стиральным порошком или специальным средством.

Если на вашем пальто есть пятна, лучше всего обработать их точечно перед стиркой куртки, чтобы пятна исчезли. Натрите каждое пятно жидким стиральным порошком или пятновыводителем и оставьте куртку на 10 минут, прежде чем положить ее в стиральную машину.

Если у вас нет пятновыводителя, используйте вместо него немного средства для мытья посуды.

2. Прежде чем загружать куртку, застегните молнию и карманы.

Молнии на куртке могут застрять в другой одежде в машине и порваться. Защитите остальную одежду, застегнув все молнии на куртке перед началом стирки.

Также снимите все незакрепленные или съемные детали, например съемные капюшоны.

Перед стиркой проверьте карманы куртки и при необходимости освободите их.

3. Прежде чем загружать флисовые куртки в машину, выверните их наизнанку.

Это защитит флисовую куртку от повреждений при стирке. Прежде чем приступить к стирке, убедитесь, что флисовые куртки полностью застегнуты или застегнуты на все пуговицы и вывернуты наизнанку.

Другие куртки можно стирать, не выворачивая их предварительно.

Как стирать пуховик: загружайте и стирайте куртку правильно

1. Стирайте куртки самостоятельно, чтобы не повредить их.

Лучше всего стирать каждую куртку отдельно. Таким образом, вы избежите пятен, а также того, что куртки не зацепятся друг за друга и не порвутся.

Если у вас есть несколько курток одного типа и материала, то их можно стирать вместе. Никогда не смешивайте типы и материалы курток.

2. Для курток с пуховым наполнителем используйте стиральную машину с фронтальной загрузкой. Эти куртки немного более хрупкие, и мешалка в центре стиральной машины с вертикальной загрузкой может их повредить. Используйте фронтальную загрузку для защиты пуховых курток.

Как стирать пуховик: некоторые машины с вертикальной загрузкой не имеют мешалки. В этом случае его можно использовать для пуховика.

Если у вас нет машины с фронтальной загрузкой, вы можете постирать куртку в прачечной.

Даже если у вас есть стиральная машина с фронтальной загрузкой, отдать куртку в прачечную все равно может быть приемлемым вариантом, поскольку в этих заведениях, как правило, есть машины коммерческого класса, которые более подходят для стирки тяжелой одежды. Таким образом, вы не рискуете повредить стиральную машину из-за одного предмета.

3. Включите стиральную машину на деликатный режим. Все куртки нуждаются в деликатной стирке во избежание повреждений. Перед запуском машины поверните ручку стирки в режим деликатной стирки.

На некоторых стиральных машинах указан режим деликатной стирки: ручная или бережная.

Если у вас есть похожая вещь, требующая другого режима стирки, не стирайте ее вместе с курткой.

4. Настройте машину на использование холодной воды. Помимо ручки цикла стирки, стиральная машина должна иметь еще одну ручку для установки температуры. Поворачивайте эту ручку на холодную воду каждый раз, когда стираете куртки.

5. Используйте свой обычный стиральный порошок для нейлона и пуховиков. Для очистки большинства курток не требуется никакого специального моющего средства. Вы можете использовать то же моющее средство, которое используете для обычного белья.

Убедитесь, что куртка не нуждается в особых моющих средствах. Проверьте тег для конкретных направлений.

6. Используйте специальное моющее средство для шерсти для шерстяных пальто. Шерсть можно стирать в машине, но обычное моющее средство может повредить волокна шерсти. Поищите специальное моющее средство для шерсти в отделе прачечной местного продуктового магазина или аптеки.

Если вы не можете найти в магазине специальное средство для стирки, его можно заказать через Интернет.

7. Сушите куртку в сушильной машине при низкой температуре, если она не флисовая.

После завершения стирки отправьте куртку в сушилку, как и любое другое белье. Установите сушилку на низкую или среднюю температуру и сушите ее в обычном режиме.

Единственным исключением является флис, который следует повесить, чтобы он высох на воздухе.

Машинная сушка особенно полезна для пуховых курток, поскольку она восстанавливает пышность после стирки.

Если вы не уверены в процессе сушки, лучше всего сушить на воздухе.

Источник: wikihow.

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