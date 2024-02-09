Шаманка Сейраш рассказала, что нас ждет после отставки Залужного, как это отразится на поле боя и будем ли мы еще видеть экс-главнокомандующего в публичной плоскости.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Как на поле боя это отразится?

Трудно, Десятка жезлов. Я так понимаю, это связано с технической паузой, а пауза будет. Он (ред. – Сырский) должен быть в курсе дела, понимаете: запросы, что, куда, как. Это пауза. Это как у нас было со сменой по Министерству обороны, там была пауза, там было проседание.

Оно просто нам, обычным людям, не столь очевидно, а на фронте оно было очевидно. Когда у тебя аппарат определенным образом менялся, пока менялся Резников, принимался Умеров, эта вся история, пока менялась команда, пока был движ, это была пауза. Пауза, в которой тормозилось принятие решений.

Говорили о том, что могут предложить должность в НАТО в Залужному.

Нет, я же говорю, он уйдет на пенсию. Вряд ли он на что-нибудь согласится, он просто уйдет на пенсию. Какое НАТО? Пост в НАТО… Там фишки с гражданскими, а не с военными. Послы, это все, там вообще другая история. Потому как-то так. Господину Резникову также обещали посла в Британии. А он посол?

Мы еще услышим о Залужном? Вернется ли он, может быть, советником?

О Залужном мы будем слышать, это так, мы будем слышать о Залужном. Но как-то в ближайшее время я не вижу, чтобы кто-то куда-то возвращался. Я же говорю, достаточно категорично он к этому относится.

Как сообщала Politeka, Фрейн объяснила, что Залужный стал для украинцев символом победы, но он устал и ему нужен отдых.

Также Politeka писала о том, что Атаманова предупредила об опасностях для ВСУ на Донбассе.





