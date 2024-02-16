В Украине наблюдается заметный тренд: все больше автолюбителей отдают предпочтение электромобилям перед традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Этот сдвиг в предпочтениях неудивителен, учитывая активное развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей по всей стране, а также значительные экономические преимущества, связанные с использованием электричества вместо топлива.

По данным отраслевого агентства "Укравтопром", только в январе текущего года было зарегистрировано 3500 новых электромобилей на украинских дорогах.

Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля электромобилей среди всех проданных автомобилей также значительно выросла и сейчас составляет целых 24%. Основное внимание покупателей уделяется легковым моделям электромобилей, что подтверждается регистрацией 3490 единиц таких автомобилей в январе, из которых 840 были абсолютно новыми.

Наиболее востребованными среди новых электромобилей в январе стали следующие модели: Volkswagen iD.4 с 286 регистрациями, BYD Song Plus с 83 регистрациями, Honda eNS1 с 80 регистрациями, Toyota bZ4X с 56 регистрациями и Nissan Ariya с 50 регистрациями.

В то же время, среди подержанных электромобилей наибольшей популярностью пользовались модели Nissan Leaf, Tesla Model 3, Tesla Model Y, Volkswagen e-Golf и снова Volkswagen iD.4, с количеством регистраций соответственно 355, 309, 242, 178 и 169.

Эти данные свидетельствуют о том, что украинские потребители всё больше ориентируются на электромобили, учитывая их преимущества в экологическом и экономическом планах.

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