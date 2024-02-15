Как можно восстановить одну вкладку в Chrome:

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте панели вкладок.

Выберите опцию «Открыть закрытую вкладку снова».

Альтернативно используйте сочетание клавиш Ctrl + Shift + T, и Chrome немедленно восстановит вкладку.

Если вам нужно восстановить сразу несколько вкладок:

Запустите Chrome и откройте главное меню, щелкнув значок с тремя точками в правом верхнем углу.

Выберите «История» и нажмите «История» в новом окне.

Chrome отобразит все страницы, открытые во время вашего последнего сеанса.

Чтобы восстановить вкладки, зажмите клавишу [Ctrl] и щелкните левой кнопкой мыши по страницам, которые хотите восстановить.

Chrome также предлагает возможность повторно открывать недавно закрытые страницы каждый раз, когда вы открываете браузер:

Откройте Google Chrome.

Откройте главное меню, щелкнув значок с тремя точками или воспользовавшись сочетанием клавиш Alt + F.

Нажмите «Настройки».

Прокрутите вниз до раздела «Запуск».

Выберите опцию «Продолжить с места, где вы остановились».

Включение этой функции гарантирует автоматическое восстановление ваших вкладок при перезапуске Chrome, что устраняет опасения по поводу случайного закрытия вкладок или неожиданного закрытия браузера.

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