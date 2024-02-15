Galaxy S24 – впечатляющий мобильный аппарат, однако он далеко не единственный таков в своем роде.

Искусственный интеллект лишь набирает популярность, а компания Samsung уже удивила своих фанатов его применением. В частности, в новой линейке Galaxy S24 он позволит пользователям делать синхронный перевод с помощью функции Live Translate, преобразовывать запись голоса в текст и даже редактировать фото. Узнайте и о других преимуществах этого телефона, а также о не отстающих компаниях.

Так недавно стало известно, что все в Samsung Galaxy S24, начиная от технических характеристик и заканчивая программным обеспечением, находится на высшем уровне. Например, функционал искусственного интеллекта реализован в интерфейсе One UI 6.1.

Кроме того, новинка от Samsung имеет 128, 256 или 512 гигабайт встроенной памяти и аккумулятор на 4000 миллиампер/час. А заряжаться она может с мощностью 25 Вт.

Также базовая модель имеет беспроводную зарядку Fast Wireless Charging 2.0, как и все представители серии S24 и оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Эксперты согласны во мнении, что только единицы представленных на рынке смартфонов могут соответствовать схожим критериям. Так, единственным конкурентом Samsung Galaxy S24, приближающимся к его уровню, является Google Pixel 8. Он также обещает семилетнее обязательство по обновлениям, однако стоит на 100 долларов дешевле.

Несмотря на то, что оба устройства работают на Android, существует несколько ключевых отличий между Pixel 8 и Galaxy S24.

Плюсы:

Фантастическая камера. Galaxy S24 имеет дополнительный телеобъектив, но Pixel 8 по-прежнему остается одним из самых лучших фотоаппаратов, которые вы можете купить.

AI Smarts. Несмотря на все усилия Samsung, Google по-прежнему превосходит ее, когда дело касается функций AI, таких как Magic Eraser и Video Boost.

А вот по мощности Samsung Galaxy S24 значительно уступает смартфону OnePlus 12. Так, в последние годы компания OnePlus обновила камеры своего флагмана, предоставив установку из трех объективов для максимальной универсальности, как и в Galaxy S24.

А еще OnePlus 12 может кичиться новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3, аппарат также оснащен 12-24 ГБ оперативной памяти, ярким 6,82-дюймовым дисплеем и огромной батареей емкостью 5400 мАч, поддерживающей проводную зарядку0. Это означает, что ваш смартфон будет заряжаться гораздо быстрее, чем Galaxy S24 или даже его более дорогие аналоги, чья максимальная мощность зарядки составляет 45 Вт.

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