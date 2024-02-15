В преддверии глобальной презентации Xiaomi 25 февраля в сети появились подробные изображения флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra.

Вот, что известно об устройстве:

Сообщается, что Xiaomi 14 Ultra не будет существенно отличаться по внешнему виду от своего предшественника Xiaomi 13 Ultra.

Два варианта цвета: черный и белый.

Большой круглый блок камеры с четырьмя датчиками и логотипом Leica.

Задняя панель из эко-кожи для превосходного ощущения.

На правой стороне расположены кнопки регулировки громкости и кнопка питания.

В нижней части находится слот для двух SIM-карт, динамик и порт USB-C для зарядки.

Технические характеристики:

6,73-дюймовый дисплей AMOLED LTPO с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

Аккумулятор емкостью 5300 мАч с возможностью зарядки 90 Вт.

Защита IP68:

Настройка камеры: 50 МП (1") + 50 МП (широкоугольный объектив) + 50 МП (телеобъектив 3,2x) + 50 МП (телеобъектив 5x) для основной камеры и сенсор 32 МП для фронтальной камеры.

Операционная система: Android 14 с фирменным интерфейсом HyperOS.

Цена:

Ожидается, что цена Xiaomi 14 Ultra на мировом рынке составит более 1000 долларов.

Эти характеристики предполагают, что Xiaomi 14 Ultra станет флагманским устройством высокого класса, предлагающим расширенные функции и премиальный дизайн.

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