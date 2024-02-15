Последний виртуальный помощник Google, Gemini, намерен расширить сферу своей деятельности за пределы смартфонов, распространив свою доступность на беспроводные наушники.

В бета-версии приложения Google (15.6) на эту разработку намекает сообщение: «Мобильное приложение Gemini работает над расширением, чтобы сделать его доступным на ваших наушниках».

Да, это говорит о том, что журналисты 9to5Google исследовали бета-версию приложения Google (15.6) и обнаружили в ней интересное сообщение.

Сообщается, что пользователи вскоре смогут получить доступ к Gemini через свои беспроводные наушники, заменив текущую функциональность Google Assistant. Хотя конкретные сроки развертывания этого расширения остаются неопределенными, это означает усилия Google по интеграции Gemini на различные устройства.

Этот шаг соответствует более широкой тенденции в области технологий, демонстрируя усилия по интеграции продвинутых виртуальных помощников на широкий спектр устройств. Поскольку технологии продолжают развиваться, беспрепятственный доступ к виртуальным помощникам с разных устройств представляет собой значительный шаг в улучшении пользовательского опыта.

Да, бета-версия приложения Google (15.6) намекает на эту разработку, указывая на то, что мобильное приложение Gemini активно работает над расширением, которое облегчит его доступность на наушниках.

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