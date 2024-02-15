Есть четыре метода, объясняющие, как сбросить настройки iPhone до заводских в различных ситуациях:
Способ первый: стандартный сброс.
Сначала создайте резервную копию своих данных и сохраните ее в iCloud.
Перейдите к настройкам вашего iPhone и нажмите «Основные».
Прокрутите вниз и нажмите «Сброс iPhone».
Нажмите «Стереть весь контент и настройки», а затем «Продолжить».
Подтвердите свое право собственности, введя пароль разблокировки смартфона.
Способ второй: через ПК.
Подключите iPhone к ПК с помощью USB-кабеля.
Откройте iTunes и нажмите на свой iPhone, когда он появится.
Нажмите «Сводка», затем выберите «Восстановить».
Способ третий: без ввода пароля на iPhone.
Если вы потеряли пароль iPhone, воспользуйтесь программным обеспечением для восстановления iOS, например Reiboot.
Установите Reiboot на свой компьютер, подключите iPhone через USB и откройте утилиту Reiboot.
Нажмите «Восстановление» и «Сброс» без необходимости ввода пароля.
Способ четвертый: без входа в учетную запись Apple ID.
Если вы забыли данные своей учетной записи Apple ID и функция «Найти iPhone» не активирована, подключите iPhone к компьютеру с помощью iTunes.
Во время подключения одновременно нажмите кнопки «Домой» и «Блокировка» и удерживайте их около 10 секунд.
Отпустите кнопку блокировки и продолжайте удерживать кнопку «Домой» в течение 5 секунд.
Когда iTunes обнаружит ваш смартфон, отпустите кнопку «Домой».
Следуйте инструкциям на экране для восстановления системы.
Выберите наиболее подходящий для вашей ситуации способ, гарантирующий успешный сброс вашего Apple-гаджета до заводских настроек.
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