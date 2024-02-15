В различных сценариях у вас может возникнуть необходимость удалить все личные данные с вашего iPhone, и решением является сброс устройства до заводского состояния.

Есть четыре метода, объясняющие, как сбросить настройки iPhone до заводских в различных ситуациях:

Способ первый: стандартный сброс.

Сначала создайте резервную копию своих данных и сохраните ее в iCloud.

Перейдите к настройкам вашего iPhone и нажмите «Основные».

Прокрутите вниз и нажмите «Сброс iPhone».

Нажмите «Стереть весь контент и настройки», а затем «Продолжить».

Подтвердите свое право собственности, введя пароль разблокировки смартфона.

Способ второй: через ПК.

Подключите iPhone к ПК с помощью USB-кабеля.

Откройте iTunes и нажмите на свой iPhone, когда он появится.

Нажмите «Сводка», затем выберите «Восстановить».

Способ третий: без ввода пароля на iPhone.

Если вы потеряли пароль iPhone, воспользуйтесь программным обеспечением для восстановления iOS, например Reiboot.

Установите Reiboot на свой компьютер, подключите iPhone через USB и откройте утилиту Reiboot.

Нажмите «Восстановление» и «Сброс» без необходимости ввода пароля.

Способ четвертый: без входа в учетную запись Apple ID.

Если вы забыли данные своей учетной записи Apple ID и функция «Найти iPhone» не активирована, подключите iPhone к компьютеру с помощью iTunes.

Во время подключения одновременно нажмите кнопки «Домой» и «Блокировка» и удерживайте их около 10 секунд.

Отпустите кнопку блокировки и продолжайте удерживать кнопку «Домой» в течение 5 секунд.

Когда iTunes обнаружит ваш смартфон, отпустите кнопку «Домой».

Следуйте инструкциям на экране для восстановления системы.

Выберите наиболее подходящий для вашей ситуации способ, гарантирующий успешный сброс вашего Apple-гаджета до заводских настроек.

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