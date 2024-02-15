Основная забота водителей перед тем, как отправиться в длительную поездку, — это избежать поломки автомобиля посреди дороги.

Хотя невозможно предсказать каждую ситуацию, риск можно свести к минимуму путем подготовки. Прежде чем отправиться в путешествие на авто, важно проверить следующие аспекты:

Жидкости.

Проверьте технические жидкости, включая охлаждающую жидкость, тормозную жидкость и моторное масло. Выбирайте качественные составы для АКПП. Если есть сомнения в свежести, рассмотрите возможность замены, чтобы не допустить поломок во время длительных поездок. Проверьте омывающую жидкость в бачке, заменив ее антифризом зимой и проверив давление в кондиционере летом.

Колеса.

Оцените состояние и давление в шинах, учитывая особенности маршрута. Регулируйте давление в шинах в зависимости от дорожных условий. Производители автомобилей рекомендуют не отправляться в дальние поездки, если глубина протектора шин менее 3 мм. Кроме того, проверьте балансировку колес, чтобы обеспечить оптимальные ходовые качества, топливную экономичность и общую безопасность.

Тормозная система.

Тормозная система напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Если вы планируете длительную поездку или езду по сложной местности, меняйте тормозные колодки при износе не менее 50%. Не забудьте осмотреть ручник.

Генератор.

На автомобилях со значительным пробегом проверьте генератор, чтобы избежать возможных проблем с разрядом аккумулятора. Ослабленный или изношенный ремень генератора является распространенной проблемой.

Системы безопасности и сигнализации.

Убедитесь, что ремни безопасности, подушки безопасности, фары, задние фонари, указатели поворота и звуковой сигнал находятся в надлежащем рабочем состоянии. Проверьте точность и функциональность приборов, обеспечив чистоту оптики.

Воздушные фильтры.

Хотя замена топливных и воздушных фильтров менее критична, чем шины или тормоза, она может значительно снизить расход бензина и улучшить общие характеристики автомобиля.

Аптечка водителя.

Перед поездкой проверьте содержимое аптечки, ящика для инструментов, огнетушителя, кабеля, фонаря, насоса и знака аварийной остановки. Возьмите с собой дополнительные зарядные устройства, лампы, запасные батареи и провода типа «крокодил». Проверьте состояние запасного колеса, особенно если автомобиль не использовался.

Зимнее снаряжение.

Для зимних поездок дополните стандартный комплект лопатой, щеткой со скребком, флисовыми одеялами, шерстяными носками, различными обогревателями, антиобледенителями и дополнительным инвертором для аккумулятора.

Если вы предпочитаете не беспокоиться о техническом состоянии и комплектации вашего автомобиля перед поездкой, рассмотрите возможность аренды автомобиля в Киеве. Каждая модель в автопарке «Укр-Прокат» проходит регулярное техническое обслуживание, что экономит ваше время и обеспечивает надежный автомобиль в путешествии.

Читайте также:

Как самостоятельно почистить канализацию: сантехники поделились действенными советами

Как эффективно почистить ковер: 4 способа, что улучшат ваш интерьер дома

Как почистить конфорки газовой плиты: этот лайфхак стал известен недавно