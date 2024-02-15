Очень часто процесс переключения передач на "механике" автомобилистом вызывает большие вопросы.

В каждой автошколе новичков учат, что:

первая передача используется для движения автомобиля на скорости примерно от 0 до 20~25 км/ч;

вторая передача - от 20~25 км/ч и примерно до 40 км/ч;

третья - от 40 до 60 км/ч;

четвертая передача - для скоростей свыше 60 км/ч;

пятая передача - это отдельная тема для разговора.

Таким образом, все понимают, что на первой передаче нужно трогаться с места, на второй разгоняться, на третьей безопасно совершать обгон.

Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т. е. тогда, когда нужно затормозить.

И если четвертая передача подходит для городских условий, то пятая применяется исключительно на скоростных трассах. Это универсальные советы, которые применимы к любой машине на механике.

Отметим, что схема при переключении передач всегда одинаковая:

рука ложится на рычаг управления коробкой; выжимается педаль сцепления автомобиля левой ногой, правая отпускает педаль газа; плавно, но в то же время быстро включается подходящая ступень; быстро и плавно отпускается сцепление, одновременно добирается газ. И правда, опытные водители советуют выжимать сцепление для переключения передачи резко, одним быстрым толчком, а вот отпускать ― плавно и медленно. Ведь если этим советам не следовать, то поломки не избежать. Все дело в конструкции механической трансмиссии автомобиля. Так, механическая (неавтоматическая) трансмиссия автомобиля имеет с одной стороны двигатель, с другой – колеса, на которые от этого двигателя нужно передать крутящий момент. Но напрямую, с мотора прямо на ось колеса, это сделать нельзя – в зависимости от дорожных условий крутящий момент нужно менять. Как можно понять, схематически поток мощности следует таким путем: двигатель, сцепление, коробка передач, трансмиссионный вал, ведущие колеса. Таким образом разорвать поток мощности только сцепление. Именно поэтому на пути крутящего момента между двигателем и колесами стоит коробка передач, которая, изменяя передачи, изменяет силу тяги на колесах. Эту тягу нельзя менять резко, мгновенно – нужен плавный переход. И для этого между двигателем и коробкой передач есть сцепление. Сцепление позволяет разъединять поток мощности, направляющийся от двигателя к коробке, и затем плавно соединять его снова. Кроме того, важно помнить, что переключать передачи следует только во время движения. При этом не рекомендуется перескакивать сразу через несколько передач.

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