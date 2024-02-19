Смородина - неприхотливое и уживчивое растение, которое не требует особого ухода. Однако, чтобы добиться действительно богатого плодоношения, нужно знать несколько секретов.

Каждый украинец знает, что черная смородина - это настоящая кладезь витаминов. Еще бы, именно в смородине содержатся витамины C, A, B, D и E, а также фэсфор, железо и калий, что делает смородину прекрасным противовоспалительным и тонизирующим средством. Именно поэтому на каждом дачном участке можно найти куст этой ягоды.

Все дачники знают, что смородина - неприхотливое и уживчивое растение, не требует особого ухода, дружит со многими садовыми культурами.

Вместе с тем, чтобы добиться действительно богатого плодоношения, нужно знать несколько секретов.

Так, чтобы получить хороший урожай смородины, взрослое растение нужно обильно полить три раза за сезон:

в конце весны, в период активного наращивания зеленой массы;

во время закладки завязей и созревания ягод (конец июня);

в августе, после сбора урожая (задел влаги на закладку цветочных почек в следующем сезоне).

При этом, чтобы вся влага попадала к корням, не растекаясь по участку, рекомендуется прокопать в проекции кроны окружность глубиной 7-10 см. Так все 4-6 ведер воды уйдут в землю на 40-50 см. (глубина залегания корней).

Подкармливать смородину весной нужно азотными удобрениями (для наращивания листовой массы), летом – калийно-фосфорными (для здоровья корней и набора массы плодов).

Так, в период цветения красная смородина очень обрадуется крахмалу и отблагодарит усыпанными кустами. Для этого 1 кг подсушенной картофельной кожуры нужно залить 10 литрами воды и настоять сутки. Под каждый куст смородины внесите 3 литра настоя.

А еще при выращивании смородины часто возникает проблема с тлей.

Существует несколько эффективных способов борьбы с ней, например, мыльно-водный раствор. Для его приготовления необходимо взять 5 литров воды и добавить в нее 100 грамм мыла. Затем состав нужно взболтать до появления пены и опрыснуть растение.

Важно!

Мыльно-водный раствор легко смывается дождем, поэтому растения не следует опрыскивать при пасмурной погоде.

Также можно использовать натуральные отвары и настои. Один из самых популярных средств – отвар на основе чеснока. Для приготовления нужно взять несколько зубчиков чеснока, измельчить и залить горячей водой. Смесь нужно настаивать, а затем опрыскивать растения полученной жидкостью. Кроме чеснока, можно использовать ромашку, крапиву, хвощ или другие натуральные компоненты.

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