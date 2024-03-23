Важно понимать что проблемы, связанные с тряской стиральной машины, нужно решать довольно быстро, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения или потенциальные опасности.

Специалисты назвали список основных причин, почему стиральная машина сильно трясется, и что с этим можно сделать.

Причины тряски:

Перегрузка стиральной машины одеждой может привести к дисбалансу и сильной тряске во время отжима.

Также специалисты говорят, что если пол, на котором расположена техника, слишком гладкий или скользкий, он может не обеспечивать достаточного сцепления.

Кроме этого, неправильная установка стиральной машины может привести к нестабильности и тряске.

Профессионалы акцентировали внимание, что перед использованием новой стиралки необходимо снять болты, использованные при транспортировке. Если их не снять, может возникнуть чрезмерная вибрация.

Очень важно следить за тем, чтобы белье распределялось равномерно по барабану. Также сспользуйте резиновые подставки для ножек, если пол гладкий или неровный.

Перед использованием стиральной машины снимите транспортировочные болты, чтобы предотвратить ненужную вибрацию и износ компонентов.

Что делать, если стиральная машина продолжает трястись:

В первую очередь проверьте все вышеупомянутые факторы и устраните выявленные проблемы.

Если она продолжает сильно трястись, несмотря на осмотр и регулировку, лучше всего вызвать профессионального техника. Проблема может быть связана со сломанными пружинами, изношенными амортизаторами или неисправным подшипником.

Нужно понимать, что только специалист может провести тщательную диагностику, чтобы определить основную причину тряски во время отжима. Попытка устранить сложные проблемы самостоятельно может усугубить проблему или еще больше повредить устройство.

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