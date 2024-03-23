Такой режим ухода поможет вырастить здоровые и яркие розы на протяжении всего вегетационного периода.

Известно, что в марте, когда начинает светить солнце, очень важно обеспечить королеве сада розе первый уход в году.

Как говорят садоводы, основное внимание следует уделить проветриванию кустов, если они были укрыты на зиму. В таких регионах, где земля под снегом оттаяла и температура днем стала положительной, можно смело приступать к снятию зимнего покрова. Однако делать это желательно в пасмурные дни, чтобы избежать резких перепадов температуры.

Как только розы раскроются, придет время обрезать мертвые, сломанные ветки и сухие листья. Если для покрытия роз использовалась почва, необходимо убрать холмики земли.

В идеале лечение должно проводиться до того, как розы начнут распускаться. Медный купорос – эффективный фунгицид, который можно применять даже при околонулевой температуре.

Для приготовления растворите 50 граммов медного купороса в литре горячей воды, затем разбавьте холодной водой до объема 5 литров. Эта голубоватая жидкость эффективно борется с болезнями цветов и ее проще использовать по сравнению с бордоской жидкостью, которая требует фильтрации и может засорить пульверизаторы. Тщательно опрыскайте розы, следя за тем, чтобы жидкость стекала по веткам.

Для более надежного эффекта обработку можно повторить через две недели.

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