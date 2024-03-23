Опытные огородники знают, что для того чтобы урожай перца был обильным, важно вырастить здоровую рассаду. Специалисты дали инструкцию, когда сажать перец в 2024 году и как правильно ухаживать за рассадой.
Когда сеять перец на рассаду:
Разные сорта перца имеют разное время созревания. Ранний сладкий перец обычно дает плоды через 60–90 дней, а острый перец может занять до 150 дней.
Однако посеять семена можно в любое удобное время и обеспечить правильный уход за здоровой рассадой.
Подготовка семян перца к посадке:
В первую очередь обработайте семена, чтобы максимизировать всхожесть. Замочите их в слабом растворе марганцовки (1 грамм на литр воды) или используйте стимулятор роста, следуя инструкции на упаковке.
Для более быстрого прорастания поместите семена на влажную ткань или марлю, накройте их и убедитесь, что ткань остается влажной. Семена обычно прорастают в течение 4-5 дней.
Посев перца на рассаду:
Выбирайте рыхлую, слабокислую почву. Вы можете приобрести субстрат или приготовить его, используя равные части торфа и перегноя или соотношение перегноя и дерновой почвы 2:1.
Подготовьте емкости с дренажными отверстиями. Используйте контейнеры шириной около 10 см и глубиной 15 см.
Затем в каждую емкость поместите по два-три семени, затем засыпьте их слоем почвы толщиной до 1,5 см и слегка придавите.
Полейте почву, накройте контейнер полиэтиленовой пленкой (перфорированной для циркуляции воздуха) и поставьте в теплое место.
Уже через 10 дней снимите пленку, как только всходы появятся. Поддерживайте почву постоянно влажной, но избегайте чрезмерного полива.
Обеспечьте рассаде достаточный свет, особенно в течение первой недели, при необходимости используя освещение для выращивания.
Также пересаживайте рассаду перца в открытую почву в конце мая, когда температура воздуха достигнет не ниже +15°С.
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