Благодаря этим шагам, вы можете обеспечить здоровую рассаду перца, которая приведет к успешному урожаю в конце сезона.

Опытные огородники знают, что для того чтобы урожай перца был обильным, важно вырастить здоровую рассаду. Специалисты дали инструкцию, когда сажать перец в 2024 году и как правильно ухаживать за рассадой.

Когда сеять перец на рассаду:

Разные сорта перца имеют разное время созревания. Ранний сладкий перец обычно дает плоды через 60–90 дней, а острый перец может занять до 150 дней.

Однако посеять семена можно в любое удобное время и обеспечить правильный уход за здоровой рассадой.

Подготовка семян перца к посадке:

В первую очередь обработайте семена, чтобы максимизировать всхожесть. Замочите их в слабом растворе марганцовки (1 грамм на литр воды) или используйте стимулятор роста, следуя инструкции на упаковке.

Для более быстрого прорастания поместите семена на влажную ткань или марлю, накройте их и убедитесь, что ткань остается влажной. Семена обычно прорастают в течение 4-5 дней.

Посев перца на рассаду:

Выбирайте рыхлую, слабокислую почву. Вы можете приобрести субстрат или приготовить его, используя равные части торфа и перегноя или соотношение перегноя и дерновой почвы 2:1.

Подготовьте емкости с дренажными отверстиями. Используйте контейнеры шириной около 10 см и глубиной 15 см.

Затем в каждую емкость поместите по два-три семени, затем засыпьте их слоем почвы толщиной до 1,5 см и слегка придавите.

Полейте почву, накройте контейнер полиэтиленовой пленкой (перфорированной для циркуляции воздуха) и поставьте в теплое место.

Уже через 10 дней снимите пленку, как только всходы появятся. Поддерживайте почву постоянно влажной, но избегайте чрезмерного полива.

Обеспечьте рассаде достаточный свет, особенно в течение первой недели, при необходимости используя освещение для выращивания.

Также пересаживайте рассаду перца в открытую почву в конце мая, когда температура воздуха достигнет не ниже +15°С.

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