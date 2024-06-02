Опытные хозяйки подошли советами о том, как сажать морковь в открытую почву.

Морковь - это прохладный сезонный овощ, который предпочитает солнечные места и плодородные, глубокие, хорошо дренированные почвы, поэтому чтобы садить морковь в открытую почву, вам нужно учитывать эти моменты.

Почвы

Большинство легких почв хорошо подходят для выращивания моркови. Тяжелые почвы нужно дополнить большим количеством компоста и дважды перекопать, чтобы обеспечить хорошее развитие корней.

Подготовка почвы

Перед тем, как сажать морковь в открытый грунт, определите потребность в удобрении с помощью анализа почвы. Если внесение удобрений оправдано, внесите удобрение в верхний пласт грунта на 15 см. Если вы удобряете компост, применяйте не более 3 см хорошо компостированной органики на 30 квадратных метров садовой площади.

Растения

Морковь всегда выращивают из семян. Морковь можно сеять после того, как почва достигнет 4 градуса по Цельсию. Семена лучше всего прорастают при 12-18 градусов по Цельсию и нуждаются в 14-21 день, чтобы прорасти. Температура выше 26 градусов снижает прорастание семян. Морковь лучше растет, когда температура не превышает 24 градуса. Температуры до 26 градусов не наносят серьезного вреда растениям. Высокие летние температуры замедляют рост, снижают качество и вызывают развитие горечи или неприятного привкуса.

Посадка и расстояние

Сажать морковь в открытый грунт лучше на глубину 1 см и прореживать, когда растения имеют 3-4 настоящих листа. Образование корки почвы ограничит появление всходов и повлияет на растительные насаждения. Посадите семена на поверхность грунта, затем накройте семена компостом или мелким песком, чтобы помочь прикормиться. Поддерживайте равномерную и влажную поверхность почвы, чтобы обеспечить хороший рост растений. Посеянную морковь следует размещать на расстоянии 5-8 см между растениями в строке с расстоянием между рядами 30-45 см. Густые посадки снизят давление сорняков. Посадка редиса с морковью помогает минимизировать проблему образования корки и определяет, где находятся посаженные ряды. Некоторые садоводы высевают семена широкими грядками, а не рядами. Для сезонного производства сажайте морковь каждые 4 недели до середины лета.

Вода

Регулярно поливайте морковь. Потребность в воде зависит от типа почвы. По возможности используйте капельный полив. Избегайте чрезмерного полива, поскольку образуются мохнатые корни и произойдет разветвление. Мульчируйте вокруг растений, чтобы сохранить влагу в почве. Колебания влаги могут повлечь за собой нарушение корней, замедлить развитие листьев и способствовать горечи. Влажные и сухие периоды способствуют растрескиванию корней.

Оплодотворение

Внесите ¼ стакана азотного удобрения (21-0-0) на 25 см ряда через 6 недель после появления всходов, чтобы стимулировать быстрый рост растений и корней. Поместите удобрение сбоку от растений и орошайте его в почву.

Вот и все – сажать морковь в открытый грунт не сложно.

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