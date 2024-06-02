Блины с курицей по рецепту известного украинского ресторатора Саввы Либкина – это отличная идея для завтрака, ведь это невероятно просто, вкусно и питательно.

На своей странице в Instagram одесский ресторатор Савелий Либкин поделился с украинцами рецептом одного из своих любимых завтраков – блинчиков с курицей.

Такие блины он готовит для себя дома, и подобные, но меньше по размеру, подают в его ресторане.

Для приготовления вкусных и тоненьких блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:

молоко - 400 г

яйца – 3 шт.

немного соли

сахар – 0,5 ч.л.

растительное масло – 1 ст.л.

муки берем столько, чтобы получить жидкое тесто

Смешиваем все ингредиенты, чтобы получилось однородное жидкое тесто без комочков. Жарим блины на разогретой сковороде, немного смазанной сливочным маслом. Готовые блины также немного смазываем растопленным сливочным маслом.

Для начинки ресторатор обычно использует куриные ноги.

"Слегка обжариваю их на растительном масле с двух сторон, добавляю немного мелко нарезанного лука и готовлю на маленьком огне примерно 35-40 минут. Добавляю немного соли и перца. Затем отделяю мясо от костей и пропускаю через мясорубку с паштетной сеточкой", – объясняет Савва Либкин.

Кроме того, в готовую начинку можно добавить ложку тертого пармезана или половину ложки маскарпоне. Выкладываем мясную начинку на блины и заворачиваем.

Обжариваем блинчики с обеих сторон на разогретой сковороде со сливочным маслом и сразу подаем.

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