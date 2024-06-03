На своей странице в Instagram украинский кулинарный блогер Алекс Миль показал, как приготовить нежные деруны с хрустящей корочкой, а также грибной соус к ним.
"Попробуйте именно это сочетание", – советует кулинар.
Для приготовления грибного соуса нам понадобится:
- лук – 120 г
- грибы (шампиньоны или другие) - 300 г
- сливки – 200 г
- соль и перец – по вкусу
- немного растительного масла для жарки
Для дерунов берем следующие ингредиенты:
- картофель – 450 г
- лук – 120 г
- мука – 2 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- соль и перец
- растительное масло для жарки
Сначала готовим соус. Лук и грибы нарезаем кубиками. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем лук примерно 4 минуты, а затем добавляем грибы и готовим 7-8 минут, чтобы они хорошо прожарились.
В конце добавляем к луку с грибами сливки, соль, перец и тушим все вместе несколько минут, периодически помешивая – и соус готов. Грибной соус к дерунам можно подавать либо в таком виде, либо перебить его блендером до однородности.
Чтобы приготовить деруны, картофель и лук чистим и натираем на мелкой терке. Добавляем муку, яйцо, соль, перец и хорошо перемешиваем.
На разогретую сковороду с достаточным количеством растительного масла ложкой выкладываем картофельную массу, формируя деруны.
"Хорошо их приплюсните, чтобы не были толстыми, иначе не прожарятся", - отметил кулинар.
Жарим драники примерно по две минуты с каждой стороны на среднем огне. Готовые драники выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
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