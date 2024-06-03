Деруны – это очень простое в приготовлении, доступное и вкусное блюдо, но если подать их вместе со сливочно-грибным соусом, то это будет невероятная вкуснятина.

На своей странице в Instagram украинский кулинарный блогер Алекс Миль показал, как приготовить нежные деруны с хрустящей корочкой, а также грибной соус к ним.

"Попробуйте именно это сочетание", – советует кулинар.

Для приготовления грибного соуса нам понадобится:

лук – 120 г

грибы (шампиньоны или другие) - 300 г

сливки – 200 г

соль и перец – по вкусу

немного растительного масла для жарки

Для дерунов берем следующие ингредиенты:

картофель – 450 г

лук – 120 г

мука – 2 ст.л.

яйцо – 1 шт.

соль и перец

растительное масло для жарки

Сначала готовим соус. Лук и грибы нарезаем кубиками. На разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем лук примерно 4 минуты, а затем добавляем грибы и готовим 7-8 минут, чтобы они хорошо прожарились.

В конце добавляем к луку с грибами сливки, соль, перец и тушим все вместе несколько минут, периодически помешивая – и соус готов. Грибной соус к дерунам можно подавать либо в таком виде, либо перебить его блендером до однородности.

Чтобы приготовить деруны, картофель и лук чистим и натираем на мелкой терке. Добавляем муку, яйцо, соль, перец и хорошо перемешиваем.

На разогретую сковороду с достаточным количеством растительного масла ложкой выкладываем картофельную массу, формируя деруны.

"Хорошо их приплюсните, чтобы не были толстыми, иначе не прожарятся", - отметил кулинар.

Жарим драники примерно по две минуты с каждой стороны на среднем огне. Готовые драники выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

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