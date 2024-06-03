Судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский у себя в Instagram поделился рецептом вкусного холодного борща, который станет настоящим спасением в жару.

"Мастер Шеф" Ярославский не любит окрошку, а вместо нее готовит украинский холодник. На две порции холодного борща шеф-повар использует:

кефир 1% – 350 г

яйца – 2 шт.

горчица нежная – 25 г

огурец – 80 г

редис – 60 г

картофель отварной - 80 г

щавель - 120-150 г

зелень (петрушка, укроп, зеленый лук)

соль – по вкусу

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавил, что в этом рецепте можно заменить щавель другой зеленью, например, шпинат, или просто добавить больше петрушки и укропа, но в таком случае для кислоты нужно будет добавить в холодник немного лимонного сока.

Яйца "Мастер Шеф" Ярославский отваривает около 10 минут, чистит и отделяет желтки от белков.

Желтки просто растираем вилкой, добавляя нежную горчицу и соль. Блендером перебиваем до однородности кефир и щавель (лишь листочки, без стеблей), добавляем эту яркую массу к желткам, хорошо перемешиваем и при необходимости еще подсаливаем.

Яичные белки, огурец, редис, вареный картофель и зелень "Мастер Шеф" Владимир Ярославский очень тонко нарезает и добавляет в кефирную смесь. Проверяем холодник по вкусу, по желанию добавляем еще соль и перец.

Перед подачей обязательно даем холодильнику постоять 30 минут в холодильнике.

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