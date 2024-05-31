Узнайте, что посадить рядом с морковью, чтобы получить отличный урожай в этом году.

Каждой хорошей хозяйке нужно знать, что можно и нельзя сажать рядом с морковью, чтобы получить хороший урожай. Вот советы, которые могут вам помочь:

Что можно сажать рядом с морковью

Когда вы собираете морковь, вы заметите лучший урожай, если выращиваете ее вместе с этими спутниками.

Лук – вместе с луком-пореем и другими представителями семейства луковых, включая шнит-лук – рекламируется как отличный для посадки вместе с морковью из-за их предполагаемой способности отпугивать морковную муху. Хотя некоторые садоводы клянутся этим методом, научных доказательств нет.

Салат – в то время как морковь растет под землей с маленькими листьями, салат имеет маленькие корни и много листьев по всей поверхности. Это делает салат отличным для посева вместе с морковью, особенно на небольших огородах, поскольку он максимизирует доступное пространство. Защита листьев салата также поможет сохранить морковь в тени, а также обеспечит защиту от конкуренции с некоторыми сорняками, поскольку их листья блокируют свет гораздо эффективнее листьев моркови.

Фасоль и горох – это то, что тоже можно сажать рядом с морковью. Морковь извлекает пользу от почвы, богатой азотом, который обеспечивают растения фасоли и гороха. Если вы выбираете это сочетание, убедитесь, что не совмещаете его с луком, поскольку они будут препятствовать росту гороха и фасоли.

Помидоры. Вы также можете выращивать морковь под помидорами, поскольку они создадут тень, чтобы им было хорошо и прохладно, но обязательно оставьте небольшую щель, словно вы выращиваете ее у растения помидоров. может затормозить корень моркови.

Что нельзя сажать рядом с морковью

Нельзя мона сажать рядом с морковью из укропа , сельдерея и других корнеплодов, таких как картофель и пастернак .

Все корнеплоды нуждаются в высоком содержании фосфора, чтобы процветать, а посадка корнеплодов слишком близко друг к другу приведет к конкуренции и снижению урожая, когда дело доходит до уборки.

Укроп – избегайте сопутствующих посадок с морковью, потому что если укроп зацветет, он может перекрестно опыляться с морковью, что приведет к неблагоприятным гибридам. Морковь также привлекает щитовок и паразитических ос, что губительно влияет на укроп и петрушку.

Сельдерей . «Не сажайте морковь вместе с сельдереем, поскольку эти сорта могут привлечь морковную муху», — говорит эксперт по садоводству.

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