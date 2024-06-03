Приготовить вкусное мороженое дома можно быстрее и проще, чем найти качественное без растительных жиров и вредных добавок в магазине – нужно всего два ингредиента.

На своей странице в Instagram шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник показал, как приготовить вкусное домашнее мороженое из двух ингредиентов.

Для приготовления домашнего мороженого нам понадобятся только:

сливки жирные (33-36%) – 800 г

молоко сгущенное (не вареное) – 400 г

По желанию можно добавить в мороженое 2 ч.л. ванильного сахара.

Сначала взбиваем сливки до густой пены, чтобы когда вы поднимаете венчик, сливки не капали, а крепко держались.

"Обязательно чтобы сливки были охлажденные, потому что могут не взбиться", - подчеркнул шеф-повар.

К взбитым сливкам добавляем сгущенку, ванильный сахар по желанию и перемешиваем все до однородности.

Готовую сливочную массу перекладываем в контейнер, в котором вы собираетесь замораживать, и отправляем в морозильную камеру.

"Важный момент: через каждый час достаем мороженое и взбиваем его венчиком (как показано на видео), это поможет разбить кристаллики льда и мороженое будет нежнее и буквально таять во рту", - объясняет шеф-повар.

Эту процедуру нужно повторить три-четыре раза – это зависит от мощности морозильной камеры.

Храним домашнее мороженое в контейнере, накрыв его пищевой пленкой в ​​контакт.

Перед подачей даем мороженому постоять 10 минут при комнатной температуре. Шеф-повар решил подать мороженое с клубникой, маринованной с цедрой и соком лайма и сахарным сиропом.

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