На своей странице в Instagram шеф-повар и кулинарный блогер Александр Огородник показал, как приготовить вкусное домашнее мороженое из двух ингредиентов.
Для приготовления домашнего мороженого нам понадобятся только:
- сливки жирные (33-36%) – 800 г
- молоко сгущенное (не вареное) – 400 г
По желанию можно добавить в мороженое 2 ч.л. ванильного сахара.
Сначала взбиваем сливки до густой пены, чтобы когда вы поднимаете венчик, сливки не капали, а крепко держались.
"Обязательно чтобы сливки были охлажденные, потому что могут не взбиться", - подчеркнул шеф-повар.
К взбитым сливкам добавляем сгущенку, ванильный сахар по желанию и перемешиваем все до однородности.
Готовую сливочную массу перекладываем в контейнер, в котором вы собираетесь замораживать, и отправляем в морозильную камеру.
"Важный момент: через каждый час достаем мороженое и взбиваем его венчиком (как показано на видео), это поможет разбить кристаллики льда и мороженое будет нежнее и буквально таять во рту", - объясняет шеф-повар.
Эту процедуру нужно повторить три-четыре раза – это зависит от мощности морозильной камеры.
Храним домашнее мороженое в контейнере, накрыв его пищевой пленкой в контакт.
Перед подачей даем мороженому постоять 10 минут при комнатной температуре. Шеф-повар решил подать мороженое с клубникой, маринованной с цедрой и соком лайма и сахарным сиропом.
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