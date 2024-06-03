Сегодня Android-устройство в ваших руках способно на гораздо большее, чем просто совершать звонки и отправлять текстовые сообщения.

Почти каждый аспект вашего образа жизни хранится на вашем Android-устройстве, включая изображения особых моментов, расписания, личные заметки, данные для входа и ряд других типов конфиденциальной информации.

Ниже приведены самые опасные вирусы для Android-устройств?

Банковское вредоносное ПО на Android-устройстве. Многие из них представляют собой трояны, созданные для компрометации устройств перед запуском, сбора банковских паролей и данных для входа в систему.

Мобильное шпионское ПО. Шпионское ПО устанавливается на ваше Android-устройство в виде приложения, которое отслеживает ваши перемещения, регистрирует ваше местоположение и крадет конфиденциальные данные, такие как учетные данные для входа в учетные записи электронной почты и интернет-магазины.

Шпионское ПО часто поставляется вместе с другими программами, которые кажутся полезными и тайно собирают данные с течением времени.

SMS-трояны. Киберпреступники проникают на мобильные Android-устройств, используя функцию, которую пользователи мобильных устройств любят больше всего, — текстовые сообщения.

Отправляя сообщения (SMS) платным контактам по всему миру, SMS-трояны вызывают финансовый хаос, увеличивая телефонные счета потребителей.

Мобильное рекламное ПО. Рекламное ПО значительно продвинулось вперед с момента появления нежелательной всплывающей рекламы и сбора информации.

Как защитить Android-устройство от опасных вирусов?

Ниже приведены эффективные способы предотвращения проникновения мобильных вредоносных программ на ваше мобильное Android-устройство:

Скачайте антивирусную защиту.

Ваш адрес электронной почты. На всех мобильных Android-устройствах избегайте перехода по ссылкам в электронных письмах и других сообщениях, поскольку они могут привести вас на мошеннические веб-сайты или веб-сайты с вредоносным ПО.

Не используйте общедоступный Wi-Fi.

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