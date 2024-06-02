Чтобы очистить душевую шторку и подложку бактерий, вам достаточно применить на практике некоторые проверенные способы от экспертов.

Очистить душевую шторку и подкладку – это трудоемкий процесс, который любят не все. Однако, чистота нашей ванной комнаты зависит и от этих вещей, поэтому над ними требуется тщательный уход.

Как очистить душевую шторку и подкладку вручную

Шаг 1: Смешайте очищающий раствор

На помощь снова приходят пищевая сода и уксус. Вы можете смочить пластиковый вкладыш в растворе пищевой соды и уксуса, чтобы удалить остатки мыла.

Наполните большую раковину или емкость теплой водой и добавьте равные части белого уксуса и пищевой соды (примерно ½ стакана). Вам потребуется достаточно жидкости, чтобы полностью покрыть душевую подкладку и шторку.

Шаг 2. Замочите пищевую соду и уксус

Чтобы очистить душевую шторку и подкладку, окуните душевую подкладку или штору в смесь и дайте ей пропитаться примерно на 10 минут. Попытайтесь почистить дно мягкой щеткой, чтобы удалить пятна и грязь.

Шаг 3: Сушка на воздухе

Снимите занавес или подложку с моющего раствора. Повесьте их сушиться над карнизом для душа. Дайте полностью высохнуть на воздухе, особенно если хранить для будущего использования. Вот и все – вам удалось очистить душевую шторку и подкладку.

Как дольше поддерживать душевую шторку и подкладку чистыми

Шаг 1. Держите спрей для чистки под рукой

После душа вы можете быстро сбрызнуть душевую подкладку или шторку моющим раствором. Это особенно полезно с подкладкой для душа, поскольку она постоянно контактирует с водой. Используйте уксусный спрей своими руками (одна часть уксуса смешанная с четырьмя частями воды) или коммерческое чистящее средство. Добавьте несколько капель масла чайного дерева в распылитель для дополнительных антибактериальных и противогрибковых свойств.

Шаг 2. Запустите вентилятор и откройте дверцу

Если в ванной комнате есть вытяжной вентилятор, обязательно включите его во время принятия душа и оставьте работать на несколько минут после этого. Эти вентиляторы помогают удалять влагу и теплый воздух из интерьера, уменьшая вероятность развития плесени.

После душа оставьте дверь ванной комнаты или душа открытой примерно на 30 минут, чтобы проветрить душевую кабину. Закрывание дверей после душа только задерживает влагу, способствуя появлению плесени.

Шаг 3: Используйте ракель для душа

Простой и недорогой инструмент, который поможет дверцам душевой кабины оставаться чистыми, это ракель. Используйте его, чтобы протереть дверь душевой кабины (и стены), чтобы удалить залившуюся воду, помогая предотвратить появление пятен и мыльной пены.

Чем чаще вы будете осуществлять поддерживающий уход в ванной комнате, тем меньше вам придется думать, как очистить душевую шторку и подкладку.

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