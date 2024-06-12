Благотворительный фонд "Каритас" приступил к оказанию денежной помощи украинцам в рамках проекта "Деньги на защиту".

Разнообразная денежная помощь предоставляется украинцам. Стало известно, что появилось новое пособие для украинцев. Благотворительный фонд "Каритас. Полтава" объявил о предоставлении новой денежной помощи для внутренне перемещенных лиц. Эти выплаты осуществляются в рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине".

Благотворительный фонд "Каритас. Полтава" приступил к оказанию денежной помощи в рамках проекта "Деньги на защиту" для внутренне перемещенных лиц, проживающих в Полтаве и оказавшихся в критической ситуации. Под "критической ситуацией" понимаются обстоятельства, которые ВПЛ не могут решить самостоятельно, в частности:

возобновление юридических документов;

несчастные случаи, угрожающие жизни или здоровью;

потеря связи с родными;

другие критические ситуации.

Для получения денежной помощи нужно обратиться за номером: 050 888 70 29.

Напомним, что французская гуманитарная организация ACTED продолжает оказывать финансовую помощь украинцам. Один украинец может получить 6600 гривен, но не все граждане Украины могут претендовать на эту сумму.

Зарегистрироваться в программе могут люди, проживающие в территориальных общинах, где реализуется программа предоставления денежной гуманитарной помощи от ACTED, и относятся к одной из перечисленных категорий уязвимости:

одинокие матери или папы, самостоятельно воспитывающие детей;

пожилые люди от 60 лет и старше;

семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью или малоподвижные

люди, нуждающиеся в постороннем уходе;

многодетные семьи и семьи с детьми до одного года;

семьи с беременными женщинами и кормящими матерями;

семьи, чье жилье было полностью или частично повреждено из-за боевых действий.

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Напомним, в рамках проекта предлагается два вида денежной помощи.

Как писала Politeka, безработные украинцы получат по 500 долларов.

Также Politeka сообщала, некоторым украинцам выплатят ощутимую денежную помощь.