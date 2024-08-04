Ракетные удары по объектам критической инфраструктуры продолжаются, что оставит украинцев без света, в условиях длительного отключения электроэнергии важно оставаться на связи с родными и близкими.

Чтобы сохранить заряд батареи при отключении света, нужно заряжать телефон при каждой возможности и держать заряженные повербанки. Включите режим энергосбережения, который можно найти на панели быстрых настроек или в разделе «Батарея» или «Питание».

Уменьшите частоту использования экрана, выбирая стандартный режим плавности дисплея вместо высокого, если такая настройка доступна на вашем смартфоне. Использование энергоэффективных обоев, таких как черный фон для OLED/AMOLED-дисплеев и светлый для IPS-дисплеев, также поможет сохранить заряд батареи.

Отключите автовращение экрана и удалите не критические приложения, которые активно используют батарею, или дополнительные аккаунты в этих приложениях. Уровень энергопотребления приложений можно проверить в настройках, выбрав «Батарея» и «Использование батареи».

Для уменьшения энергопотребления на устройствах Android и iOS отключите автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений, особенно если у вас подключено несколько аккаунтов. На Android это можно сделать через настройки в разделе «Аккаунты и синхронизация», а на iOS – в настройках App Store в разделе «Обновление приложений».

Ограничьте количество активных приложений, оставив только те, которые необходимы, такие как мессенджеры и приложения для звонков. На Android используйте левую сенсорную клавишу для закрытия ненужных приложений, а на iOS проведите пальцем вверх от нижнего края экрана или дважды нажмите кнопку «Начало», затем смахните ненужные приложения.

Отключите распознавание голосовых команд на Android через настройки Google Now в разделе голосового поиска, а на iOS – в настройках Siri и поиска или Siri и диктовки. Выключите вибрацию и лишние коммуникации, такие как GPS и Bluetooth, и избегайте просмотра видео и игр на смартфоне, так как это значительно сокращает время работы устройства.

В случае критической ситуации с питанием включите режим «Экстренная экономия энергии», который минимизирует потребление энергии. Переведите смартфон в режим полета, если есть возможность использовать альтернативную связь.

Договоритесь с близкими о времени выхода на связь и заранее обсудите время и место встреч на случай потери связи. Запишите важные номера телефонов на бумаге, чтобы иметь к ним доступ, если батарея разрядится.

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