Уменьшите частоту использования экрана, выбирая стандартный режим плавности дисплея вместо высокого, если такая настройка доступна на вашем смартфоне. Использование энергоэффективных обоев, таких как черный фон для OLED/AMOLED-дисплеев и светлый для IPS-дисплеев, также поможет сохранить заряд батареи.
Отключите автовращение экрана и удалите не критические приложения, которые активно используют батарею, или дополнительные аккаунты в этих приложениях. Уровень энергопотребления приложений можно проверить в настройках, выбрав «Батарея» и «Использование батареи».
Для уменьшения энергопотребления на устройствах Android и iOS отключите автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений, особенно если у вас подключено несколько аккаунтов. На Android это можно сделать через настройки в разделе «Аккаунты и синхронизация», а на iOS – в настройках App Store в разделе «Обновление приложений».
Ограничьте количество активных приложений, оставив только те, которые необходимы, такие как мессенджеры и приложения для звонков. На Android используйте левую сенсорную клавишу для закрытия ненужных приложений, а на iOS проведите пальцем вверх от нижнего края экрана или дважды нажмите кнопку «Начало», затем смахните ненужные приложения.
Отключите распознавание голосовых команд на Android через настройки Google Now в разделе голосового поиска, а на iOS – в настройках Siri и поиска или Siri и диктовки. Выключите вибрацию и лишние коммуникации, такие как GPS и Bluetooth, и избегайте просмотра видео и игр на смартфоне, так как это значительно сокращает время работы устройства.
В случае критической ситуации с питанием включите режим «Экстренная экономия энергии», который минимизирует потребление энергии. Переведите смартфон в режим полета, если есть возможность использовать альтернативную связь.
Договоритесь с близкими о времени выхода на связь и заранее обсудите время и место встреч на случай потери связи. Запишите важные номера телефонов на бумаге, чтобы иметь к ним доступ, если батарея разрядится.
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