В современном мире смартфоны, кажется, устаревают уже через несколько месяцев после покупки, однако существует еще один фактор, который может нанести вред вашему устройству - ваши собственные вредные привычки.

Первая ошибка - использование дешевых кабелей зарядки и их ненадлежащее хранение. Дешевые кабели неизвестных брендов могут повредить ваше устройство или даже стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Инвестируйте в качественные кабели от известных производителей и правильно храните их, чтобы избежать таких проблем.

Вторая ошибка - использование смартфона без чехла или гарантии. Даже небольшие повреждения корпуса могут сделать ваш телефон более уязвимым к повреждениям и снизить его стоимость при перепродаже. Используйте качественный чехол и защитный экран, чтобы предотвратить повреждения.

Третья ошибка - частая разрядка аккумулятора до 0%. Это может ускорить процесс старения батареи. Старайтесь поддерживать уровень заряда аккумулятора в диапазоне от 30% до 90%.

Четвертая ошибка - слишком много подводных селфи. Даже если ваш телефон заявлен как водонепроницаемый, длительное воздействие воды может навредить устройству. Избегайте лишних рисков.

Пятая ошибка - несоблюдение мер безопасности. Игнорирование обновлений программного обеспечения или установка приложений из неофициальных источников может поставить ваш телефон под угрозу. Убедитесь, что ваше устройство обновлено и используйте только официальные приложения.

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