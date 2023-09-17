Термін подачі заяв і необхідних документів для отримання грошової допомоги та компенсацій за втрачений урожай через підрив Каховської ГЕС в Україні продовжено до 31 жовтня 2023 року. Подробиці повідомили у Мінфіні.

Це рішення було прийняте урядом та відзначено в постанові під назвою "Про внесення змін до Порядку надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву російською федерацією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай" під номером № 980.

Також було розширено термін розгляду заяви Комісією з 10 до 20 днів. У зв'язку з цим термін прийняття рішень обласними державними адміністраціями (ОВА) про грошову допомогу, тобто виплату компенсацій, було продовжено до 30 листопада 2023 року.

Отримати грошову допомогу можуть мешканці Миколаївської та Херсонської областей, які мають у власності земельну ділянку для особистого селянського господарства або для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а також земельну ділянку для індивідуального садівництва.

Розмір грошової допомоги становить 3 318 гривень за втрачений урожай овочів на 0,01 гектара землі. При цьому грошова допомога виплачується на площу не більше 0,2 гектара в Миколаївській області та 0,3 гектара в Херсонській області.

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