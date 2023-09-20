Згідно з проектом бюджету України на 2024 рік, максимальну пенсію та максимальну буде підвищено.

Україна готується підвищити мінімальну пенсію та мінімальну зарплату з початку 2024 року, згідно з проектом бюджету. Максимальний розмір пенсії також зросте внаслідок цих змін. З 1 січня 2024 року максимальна пенсія в Україні складатиме 23 610 гривень, що на 2 680 гривень більше, ніж у 2023 році.

Згідно з проектом бюджету України на 2024 рік, максимальна пенсія обмежена розміром, що становить 10 прожиткових мінімумів для осіб з обмеженою працездатністю. Однак, розмір цього прожиткового мінімуму також збільшиться з січня з 2093 до 2361 гривень, і, відповідно, мінімальний розмір пенсії теж зросте.

Більшість отримувачів максимальних пенсій в Україні є пільговими категоріями, такими як військові та чорнобильці. Також цю пенсію можуть отримувати ті, хто колись отримував високі зарплати.

Зазвичай, щоб отримати максимальну пенсію, розмір заробітної плати має бути навколо 70 000 гривень і заробляти її протягом 35 років. Однією з виняткових категорій є судді у відставці, які отримують пенсії без обмежень, з середньою сумою близько 100 000 гривень.

Незважаючи на це, середня пенсія в Україні наразі становить близько 5 300 гривень. Місто Київ вирізняється високими пенсіями, завдяки великим середнім зарплатам, і мешканці столиці в середньому отримують пенсії у розмірі 7 100 гривень.

Джерело: Обозреватель.

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