На данный момент в Украине наблюдается подорожание сезонных овощей, однако на этом цены расти не перестанут на другие товары.

Популярний продукт подорожчає та потягне за собою інші ціни. В Україні планується подорожчання сезонних овочів, і ціни на них не зменшаться в найближчому майбутньому. Глава "Молочного альянсу" Сергій Вовченко повідомив, що до кінця вересня виробники також піднімуть ціни на молоко.

Це, у свою чергу, вплине на ціни готових молочних продуктів. За його словами, виробники планують збільшити ціни на молоко на +50 копійок за літр. Проте підняти ціни на готову продукцію, таку як вершкове масло, сири і інші молочні продукти, є складним завданням через падіння покупельної спроможності українців.

Експерти також вважають, що з початком опалювального сезону попит на молочні продукти подальше зменшиться через витрати та оплату комунальних послуг. Це може призвести до важкої ситуації для українських виробників.

Варто відзначити, що в Україні цього тижня почали знижуватися оптові ціни на капусту. У зв'язку зі збиранням пізніх сортів капусти в місцевих господарствах, пропозиція на ринку суттєво зросла.

Ціни на оптові партії капусти станом на 19 вересня становили від 5 до 6 гривень за кілограм ($0,13-0,16 за кілограм). Це зниження в порівнянні з минулою п'ятницею, коли ціни становили від 7 до 10 гривень за кілограм ($0,19-0,26 за кілограм).

Джерело: 5692.com.ua

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