У жовтні цього року деякі українці автоматично отримають пільги на оплату комунальних послуг, які раніше отримували нульову субсидію. Ця субсидія доступна для малозабезпечених сімей, які самостійно не можуть оплатити комунальні послуги, і вона розповсюджується як на орендарів, так і на власників житла. Про це інформує Пенсійний фонд.
Для оформлення цієї нульової субсидії вам знадобляться такі документи:
- Заява про потребу нарахування субсидії.
- Посвідчення особи.
- Декларація про доходи сім'ї.
- Договір оренди або свідоцтво про право власності на житло.
Якщо у вас є право на додаткові пільги, ви також можете додати ці документи до загального пакету. Субсидію можна оформити в онлайн через "Дію" або вебпортал "Пенсійного фонду", так і офлайн у ЦНАПі чи Пенсійному фонді.
Субсидія призначається на опалювальний сезон і нараховується у кожному випадку індивідуально. Очікується збільшення виплат у жовтні. Пільги нараховуються за такими термінами:
- з 1 жовтня до 30 квітня - опалювальний сезон і, відповідно, збільшення субсидій;
- з 1 травня до 30 вересня - неопалювальний сезон, що призводить до зменшення або анулювання пільг.
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