У жовтні цього року деякі українці автоматично отримають пільги на оплату комунальних послуг, які раніше отримували нульову субсидію. Ця субсидія доступна для малозабезпечених сімей, які самостійно не можуть оплатити комунальні послуги, і вона розповсюджується як на орендарів, так і на власників житла. Про це інформує Пенсійний фонд.

Для оформлення цієї нульової субсидії вам знадобляться такі документи:

Заява про потребу нарахування субсидії. Посвідчення особи. Декларація про доходи сім'ї. Договір оренди або свідоцтво про право власності на житло.

Якщо у вас є право на додаткові пільги, ви також можете додати ці документи до загального пакету. Субсидію можна оформити в онлайн через "Дію" або вебпортал "Пенсійного фонду", так і офлайн у ЦНАПі чи Пенсійному фонді.

Субсидія призначається на опалювальний сезон і нараховується у кожному випадку індивідуально. Очікується збільшення виплат у жовтні. Пільги нараховуються за такими термінами:

з 1 жовтня до 30 квітня - опалювальний сезон і, відповідно, збільшення субсидій;

з 1 травня до 30 вересня - неопалювальний сезон, що призводить до зменшення або анулювання пільг.

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