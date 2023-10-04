Субсидія дозволяє зменшити комунальні витрати для українських громадян, але ця пільга не доступна для всіх і залежить від обсягу комунальних платежів. У ПФУ розповіли про 5 видів субсидії на електроенергію.

Незважаючи на те, що субсидія охоплює всі комунальні послуги, пільги на електроенергію розраховуються окремо. Розмір грошової допомоги обчислюється індивідуально для кожної родини в залежності від певних обставин.

Існують різні види субсидій на електроенергію, які враховують різні фактори:

Централізована гаряча вода та електроплита: Максимально можливий обсяг спожитої електроенергії - 230 кВт-год. Один дорослий може отримати 110 кВт-год, а кожен додатковий мешканець - 30 кВт-год. Централізована гаряча вода та газова плита: Максимально можливий обсяг - 190 кВт-год на місяць. Один дорослий отримує 70 кВт-год, а кожен наступний член родини - 30 кВт-год. Електроплита без централізованої гарячої води: Максимально можливий обсяг - 250 кВт-год на місяць. Для одного дорослого - 130 кВт-год, а кожен додатковий мешканець - 30 кВт-год. Відсутність електроплити і централізованої гарячої води: Максимально можливий обсяг - 220 кВт-год при наявності холодної води. Для одного дорослого - 100 кВт-год, а кожен наступний мешканець - 30 кВт-год. У сільських районах, де надається безкоштовне освітлення, норма спожитої електроенергії на одну особу становить 30 кВт-год.

Для отримання субсидії громадянам потрібно звернутися до місцевого ЦНАП або ПФУ і надати такі документи: заява, посвідчення особи, декларація про доходи всіх членів родини, що проживають за вказаною адресою, договір оренди або свідоцтво про право власності.

Субсидії надаються тим громадянам, чий розмір комунальних платежів перевищує розмір сукупного доходу родини на 15%. Рішення про надання субсидій приймається спеціальною комісією.

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