У супермаркетах и магазинах все робиться для того, щоб людина залишила як найбільше грошей, але є прості хитрощі, які допоможуть уникнути «гачків» маркетологів.

Так, перед тим, як зайти до супермаркету експерти радять увімкнути у навушниках швидку музику, пише Politeka.net.

Це може здатися дивним, але ця порада дійсно працює. Так, повільна фонова музика збільшує продажі в магазинах на 38%. Менш медитативні мелодії, які звучать з навушників, допоможуть не попастися на цей «гачок».

Ще одна просте правило відвідування супермаркетів – не йти за покупками натщесерце. Адже голодного покупця спокусити їжею, різними смаколиками і духм’яними ароматами з відділу хлібобулочних виробів нескладно. Тож кошик голодна людина буде наповнювати набагато активніше. Зрештою на касі доведеться розплачуватися за те, чого не планувалося покупати.

Більш того, експерти навіть підрахували - якщо поїсти заздалегідь, витрати в середньому вдасться зменшити на 64%.

Також, знаходячись у супермаркеті, треба пам’ятати - для привернення уваги товари розкладають спеціальним чином. На рівні очей, як правило, знаходяться найдорожчі продукти.

Останній «гачок» маркетологів чекає на вас біля кас – саме там розміщують дрібні недорогі товари у яскравих упаковках. Під час очікування в черзі, покупець може прийти до висновку, що ця річ їй потрібно і здійснити незаплановану, імпульсивну покупку.

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