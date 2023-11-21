Акторка і телеведуча Ольга Сумська пропонує приготувати дуже смачну і корисну страву, яка піде на користь і фігурі, і здоров’ю.

Ольга Сумська для приготування овочевого рагу пропонує взяти такі продукти: капуста - 500 г., картопля - 600 г., морква - 150 г., баклажани - 400 г., цибуля - 100 г., помідори - 150 г. масло вершкове - 50 г. часник - 10 г.

Також потрібні вода - 150-200 мл. і сіль та перець за смаком.

Спершу Ольга Сумська радить нарізати баклажан і покласти його у сито.

«Для того, щоб позбавитися гіркоти підсолемо баклажан. Після цього він пускає сік. Відставляю на декілька хвилин у миску», - розповіла Ольга Сумська про хід приготування овочевого рагу.

Далі нарізаємо цибулю – теж кубиками.

Для тушкування овочей Ольга Сумська обрала скороварку.

Закладаємо у чашу порізану цибулю і беремося за картоплю – її теж нарізаємо кубиками.

Помідори нарізаємо шматочками і теж відправляємо у чашу. Наступний крок – шинкуємо капусту.

Її теж висипаємо у чашу скороварки. Нарізаємо шматочками моркву, дрібнимо часник і теж кладемо у чашу.

Засипаємо і баклажани. Заливаємо все водою, додаємо кубиками вершкове масло, сіль і перець.

Перемішуємо і тушкуємо.

Зазначимо, овочеве рагу легко засвоюється організмом, покращує роботу кишечника.

Ця страва містить мінеральні речовини: калій; фосфор; магній; залізо.

Овочеве рагу містить клітковину та вітаміни групи В, нікотинову кислоту, аскорбінову кислоту і вітаміни А і Є.

Корисно їсти овочеве рагу і з м’ясом, це полегшує травлення і засвоєння білків.

У овочеве рагу можна додавати інгредієнти на свій смак, зокрема, перець, броколі, куряяче філе, боби і навіть ковбасні вироби.

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