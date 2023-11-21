Цей спосіб нарізки цибулі можна використовувати для приготування найрізноманітніших страв.

Цим способом нарізки цибулі, зокрема користується відомий український гуморист, актор, комік і телеведучий Валентин Міхієнко, пише Politeka.net.

«Розрізаємо вздовж і не відрізаємо .опку», - вчив Міхієнко правильно нарізати цибулю на кухні програми Даші Астаф’євої «Такі страви».

А от хвостик навпаки – треба відрізати.

«Потім зверху, не до кінця, не до цієї .опки ми нарізаємо цибулю, щоб вона залишилась у нас триматись», - розповідав про цей спосіб нарізання цибулі Міхієнко.

Потім робимо надріз поперек. Теж не до кінця.

«А потім ріжемо на кубики. І та штука, яка в нас залишилась просто перевертаємо і ріжемо теж», - вчив Міхієнко Дашу Астаф’єву швидко і просто нарізати цибулю кубиками.

Коментуючи цей спосіб нарізки цибулі, деякі глядачі «Такі страви» зазначили, що тепер так будуть робити завжди. А деякі зізналися, що дізналися про цей спосіб нарізки цибулі за кордоном.

«Раніше теж залишала хвостик, спробувала зробити навпаки - справді набагато зручніше»,

«Це ж треба, я у 43 роки дізналася, як правильно різати»,

«Працював кухарем і в Швейцарії навчився так нарізати цибулю. А якщо треба ще менші шматочки, то подрібнюєш усе ножем»,

«Я теж так ріжу!».

Додамо, раніше відомий ресторатор і зірка "Мастер Шеф" Євген Клопотенко поділився своїм улюбленим способом очищення цибулі.

Так, Клопотенко відрізає верхній хвостик цибулини, потім робить неглибокий поздовжній надріз від зрізаного верхнього хвостика до нижнього.

"Після цього руками відокремте лушпиння, воно буде відходити дуже легко. І потім просто зірвіть лушпиння біля основи", - радив Євген Клопотенко.

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