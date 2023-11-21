Стравою за цим рецептом, який дала учасниця «Мастер Шеф» можна не тільки здивувати рідних, а й порадувати гостей.

Учасниця 12 сезону «Мастер Шеф» Ольга Рябенко запропонувала цікавий рецепт з всього двох інгредієнтів – сиру і яєць.

«Шукаєте цікаві святкові закуски? Пропоную спробувати цей цікавий рецепт, що точно здивує гостей», - зазначила учасниця «Мастер Шеф» Ольга Рябенко, розповідаючи про рецепт сирних кульок.

Отже, для приготування самих кульок потрібнітакі інгредієнти – сир пармезан (100 гр) і яєчний білок (1-2 шт, в залежності від розміру яйця).

Учасниця «Мастер Шеф» зазначає, що тісто для сирних кульок має вийти тугим.

Перший крок – натираємо сир на дрібній терці, додаємо до нього яєчний білок, змішуємо і з тіста яке вийшло, формуємо невеличкі кульки.

Обсмажуємо в розігрітій олії.

«Якщо є термометр, то нагріваєте олію до 180*. Якщо немає - киньте маленький шматочок, щоб перевірити чи нагрілася. Смажити приблизно 4-5 хв. До золотавого кольору», - порадила Ольга Рябенко.

От і все, сирні кульки готові!

Учасниця «Мастер Шеф» зазначає, що подавати ці сирні кульки можна і холодними, але гарячими вони, звісно, будуть смічнішими і ніжнішими.

Крім того, учасниця «Мастер Шеф» показала, як зробити ці сирні кульки ще смачнішими. Так, в блендері можна перебити в’ялені томати і обсмажити бекон.

Дрібку суміші з томатів викласти зверху на кульку, додати шматочок бекону.

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