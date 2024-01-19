Ми розглянемо кроки, які допоможуть вам вимкнути рекламу на пристроях Xiaomi.

Оновлення MIUI:

Переконайтеся, що ваша версія MIUI (операційна система Xiaomi) оновлена до останньої версії. В нових оновленнях часто вирішують проблеми з рекламою та вдосконалюють систему безпеки.

Вимкнення особистих рекомендацій:

  • Зайдіть у "Налаштування" вашого смартфона.
  • Оберіть "Додатки" та натискайте "Управління додатками".
  • Знайдіть "Системні послуги" і тут оберіть "Мій пристрій".
  • Вимкніть "Особисті рекомендації".

Налаштування безпеки:

  • У "Налаштуваннях" оберіть "Додатки".
  • Натискайте "Управління додатками" та оберіть "Безпека".
  • У розділі "Рекламні послуги" вимкніть "Дозволити отримання реклами".

Вимкнення реклами в додатках:

  • Перейдіть до "Налаштувань" та оберіть "Додатки".
  • Оберіть конкретний додаток, в якому ви хочете вимкнути рекламу.
  • Зайдіть у "Розширені налаштування" та вимкніть "Показувати рекламу".

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Вимкнення MIUI Push:

  • Зайдіть у "Налаштування".
  • Оберіть "Додатки" та "Управління додатками".
  • Знайдіть "Мій пристрій" і оберіть "Служби MIUI".
  • Вимкніть "Push-сервіси".

Використання розширених налаштувань:

  • У "Налаштуваннях" оберіть "Про телефон".
  • Тричі натисніть на версію MIUI, щоб активувати розширені налаштування розробника.
  • Перейдіть у "Додатки" -> "Додатки системи" і вимкніть "Менеджер радарів".

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Загальні поради:

  • Перевірте додатки, які ви встановлюєте, і переконайтеся, що вони відомі та надійні.
  • Користуйтеся офіційними магазинами додатків, такими як Google Play, для установки програм.
  • Регулярно оновлюйте свій пристрій та додатки для отримання останніх оновлень безпеки та виправлень.

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