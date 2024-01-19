Ми розглянемо кроки, які допоможуть вам вимкнути рекламу на пристроях Xiaomi.
Оновлення MIUI:
Переконайтеся, що ваша версія MIUI (операційна система Xiaomi) оновлена до останньої версії. В нових оновленнях часто вирішують проблеми з рекламою та вдосконалюють систему безпеки.
Вимкнення особистих рекомендацій:
- Зайдіть у "Налаштування" вашого смартфона.
- Оберіть "Додатки" та натискайте "Управління додатками".
- Знайдіть "Системні послуги" і тут оберіть "Мій пристрій".
- Вимкніть "Особисті рекомендації".
Налаштування безпеки:
- У "Налаштуваннях" оберіть "Додатки".
- Натискайте "Управління додатками" та оберіть "Безпека".
- У розділі "Рекламні послуги" вимкніть "Дозволити отримання реклами".
Вимкнення реклами в додатках:
- Перейдіть до "Налаштувань" та оберіть "Додатки".
- Оберіть конкретний додаток, в якому ви хочете вимкнути рекламу.
- Зайдіть у "Розширені налаштування" та вимкніть "Показувати рекламу".
Вимкнення MIUI Push:
- Зайдіть у "Налаштування".
- Оберіть "Додатки" та "Управління додатками".
- Знайдіть "Мій пристрій" і оберіть "Служби MIUI".
- Вимкніть "Push-сервіси".
Використання розширених налаштувань:
- У "Налаштуваннях" оберіть "Про телефон".
- Тричі натисніть на версію MIUI, щоб активувати розширені налаштування розробника.
- Перейдіть у "Додатки" -> "Додатки системи" і вимкніть "Менеджер радарів".
Загальні поради:
- Перевірте додатки, які ви встановлюєте, і переконайтеся, що вони відомі та надійні.
- Користуйтеся офіційними магазинами додатків, такими як Google Play, для установки програм.
- Регулярно оновлюйте свій пристрій та додатки для отримання останніх оновлень безпеки та виправлень.
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