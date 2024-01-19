Xiaomi надає користувачам широкі можливості налаштувань, однак багато користувачів стикаються з проблемою надмірної реклами, яка може виникати в різних додатках та системних інтерфейсах.

Ми розглянемо кроки, які допоможуть вам вимкнути рекламу на пристроях Xiaomi.

Оновлення MIUI:

Переконайтеся, що ваша версія MIUI (операційна система Xiaomi) оновлена до останньої версії. В нових оновленнях часто вирішують проблеми з рекламою та вдосконалюють систему безпеки.

Вимкнення особистих рекомендацій:

Зайдіть у "Налаштування" вашого смартфона.

Оберіть "Додатки" та натискайте "Управління додатками".

Знайдіть "Системні послуги" і тут оберіть "Мій пристрій".

Вимкніть "Особисті рекомендації".

Налаштування безпеки:

У "Налаштуваннях" оберіть "Додатки".

Натискайте "Управління додатками" та оберіть "Безпека".

У розділі "Рекламні послуги" вимкніть "Дозволити отримання реклами".

Вимкнення реклами в додатках:

Перейдіть до "Налаштувань" та оберіть "Додатки".

Оберіть конкретний додаток, в якому ви хочете вимкнути рекламу.

Зайдіть у "Розширені налаштування" та вимкніть "Показувати рекламу".

Вимкнення MIUI Push:

Зайдіть у "Налаштування".

Оберіть "Додатки" та "Управління додатками".

Знайдіть "Мій пристрій" і оберіть "Служби MIUI".

Вимкніть "Push-сервіси".

Використання розширених налаштувань:

У "Налаштуваннях" оберіть "Про телефон".

Тричі натисніть на версію MIUI, щоб активувати розширені налаштування розробника.

Перейдіть у "Додатки" -> "Додатки системи" і вимкніть "Менеджер радарів".

Загальні поради:

Перевірте додатки, які ви встановлюєте, і переконайтеся, що вони відомі та надійні.

Користуйтеся офіційними магазинами додатків, такими як Google Play, для установки програм.

Регулярно оновлюйте свій пристрій та додатки для отримання останніх оновлень безпеки та виправлень.

Читайте також:

Які речі не можна зберігати на горищі будинку: практичні поради збережуть майно

Прослушка телефонів: "Київстар" зробив важливе пояснення

Чому телефон повільно заряджається: три способи вирішити проблему