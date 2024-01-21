Прогнозовано, що до 2025 року рівень акцизу має досягти мінімального в ЄС рівня, що вплине на ціни.

У 2024 році в Україні ціни на цигарки збільшаться на близько 12 гривень за пачку внаслідок планового підвищення акцизів. Преміум-класова пачка цигарок буде коштувати приблизно 108 гривень.

Відповідно до зобов'язань перед Європейським Союзом (згідно з директивою ЄС 2011/64/EU), Україна повинна щорічно збільшувати податок на тютюнові вироби на 20%. Прогнозовано, що до 2025 року рівень акцизу має досягти мінімального в ЄС рівня, що дорівнює близько 90 євро за тисячу штук або приблизно 1,8 євро за пачку, хоча існує ймовірність, що це не відбудеться через інфляцію.

Прогнозується, що ціни на різні класи цигарок також зростуть:

Українські сигарети піднімуться з 75,2 до 87 гривень за пачку.

Ціни на середні цигарки (медіум-клас) зростуть з 81,4 до 93,5 гривень.

Преміум-класові цигарки подорожчають від 96,17 до 108 гривень за пачку.

Наприклад, ціни на сигарети Camel Blue в українських супермаркетах становлять 105 гривень, тоді як у сусідній Польщі за таку саму пачку їх доведеться вже витратити 178,5 гривень, що призводить до постійної контрабанди.

У 2023 році за тисячу цигарок українці платили акциз у розмірі 2 097,12 гривень (41,9 гривень за пачку), а в 2024 році ця сума зросте до 2 516,54 гривень (50,33 гривень за пачку). Таким чином, лише через акциз пачка цигарок подорожчає на 8,43 гривень, але загальне зростання ціни складе щонайменше близько 12 гривень.

Джерело: OBOZ.UA.

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