Прогнозируемо, что к 2025 году уровень акциза должен достичь минимального в ЕС уровня, что повлияет на цены.

В 2024 году в Украине цены на сигареты увеличатся на около 12 гривен за пачку в результате планового повышения акцизов. Премиум-классовая пачка сигарет будет стоить примерно 108 гривен.

В соответствии с обязательствами перед Европейским Союзом (согласно директиве ЕС 2011/64/EU), Украина должна ежегодно увеличивать акциз на табачные изделия на 20%. Прогнозируемо, что к 2025 году уровень акциза должен достичь минимального в ЕС уровня, равного около 90 евро за тысячу штук или примерно 1,8 евро за пачку, хотя существует вероятность, что это не произойдет из-за инфляции.

Прогнозируется, что цены на разные классы сигарет также возрастут:

Украинские сигареты поднимутся с 75,2 до 87 гривен за пачку.

Цены на средние папиросы (медиум-класс) вырастут с 81,4 до 93,5 гривен.

Премиум-классовые сигареты подорожают от 96,17 до 108 гривен за пачку.

Например, цены на сигареты Camel Blue в украинских супермаркетах составляют 105 гривен, тогда как в соседней Польше за такую ​​же пачку их придется уже потратить 178,5 гривен, что приводит к постоянной контрабанде.

В 2023 году за тысячу сигарет украинцы платили акциз в размере 2 097,12 гривен (41,9 гривен за пачку), а в 2024 году эта сумма вырастет до 2 516,54 гривен (50,33 гривен за пачку). Таким образом, только из-за акциза пачка сигарет подорожает на 8,43 гривен, но общий рост цены составит по меньшей мере около 12 гривен.

Источник: OBOZ.UA.

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