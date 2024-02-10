Часто визначальним фактором для колекціонерів є невелика, але важлива деталь, яку можуть помітити тільки експерти.

Українці можуть отримати значну суму грошей, продаючи колекціонерам старі монети номіналом у 25 копійок. Однак, цінність вони мають лише певні різновиди цих монет. Про це йдеться в даних фахівців із ресурсу "Монети-ягідки".

Наприклад, монету різновиду 5.1Даг 1992 року можна продати за 5000-7000 гривень. Її можна впізнати за характеристиками, такими як середній зуб тризуба, округлий та товстий; хвостик букви "Ї", який торкається знизу букви "Н"; гроно №2, яке має форму тупокутного трикутника; та гладкий гурт без насічок.

Монету 25 копійок 1992 року різновиду 4БАМ можна продати за 3300-5000 гривень. Це рідкісний різновид, відомий як "Англійський чекан", і відрізняється випуклим щитом і втисненим у нього тризубом на реверсі.

За монету 25 копійок 2003 року різновиду 1ЕАм можна отримати близько 2000 гривень. Ця монета, випущена для річного набору НБУ, стала рідкісною через те, що річний набір так і не був випущений, і відповідно до цього монети були відправлені в обіг. Більшість цих монет, що продаються на аукціонах, знайдені у гаманцях або скарбничках.

Віталій Ткач, редактор сайту "Монети-Ягідки", пояснює, що визначити самостійно, чи має монета якусь вартість, досить складно. Часто визначальним фактором для колекціонерів є невеликий, але важливий деталь, яку помітити можуть лише експерти. Тому найкраще показати монету спеціалістам для оцінки.

Фахівці можуть бути знайдені у спеціалізованих групах та пабліках у соціальних мережах. Однак, за сам огляд монети зазвичай не стягують гроші, оскільки "на 99% монета нічого не вартує".

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