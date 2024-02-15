Ось, що відомо про пристрій:

Повідомляється, що Xiaomi 14 Ultra не суттєво відрізнятиметься на вигляд від свого попередника Xiaomi 13 Ultra.

Два варіанти кольору: чорний та білий.

Великий круглий блок камери із чотирма датчиками та логотипом Leica.

Задня панель із еко-шкіри для чудового відчуття.

На правій стороні розташовані кнопки регулювання гучності та кнопка живлення.

У нижній частині знаходиться слот для двох SIM-карток, динамік і порт USB-C для заряджання.

Технічні характеристики:

6,73-дюймовий дисплей AMOLED LTPO з роздільною здатністю QHD+ та частотою оновлення 120 Гц.

Працює на процесорі Snapdragon 8 Gen 3.

Акумулятор ємністю 5300 мАг з можливістю заряджання 90 Вт.

Захист IP68:

Налаштування камери: 50 МП (1") + 50 МП (ширококутний об'єктив) + 50 МП (телеоб'єктив 3,2x) + 50 МП (телеоб'єктив 5x) для основної камери та сенсор 32 МП для фронтальної камери.

Операційна система: Android 14 з фірмовим інтерфейсом HyperOS.

Ціна:

Очікується, що ціна Xiaomi 14 Ultra на світовому ринку становитиме понад 1000 доларів.

Ці характеристики припускають, що Xiaomi 14 Ultra стане флагманським пристроєм високого класу, який пропонує розширені функції та преміальний дизайн.

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