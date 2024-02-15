Останній віртуальний помічник Google Gemini має намір розширити сферу своєї діяльності за межі смартфонів, поширивши свою доступність на бездротові навушники.

У бета-версії програми Google (15.6) на цю розробку натякає повідомлення: «Мобільний додаток Gemini працює над розширенням, щоб зробити його доступним на ваших навушниках».

Так, це говорить про те, що журналісти 9to5Google досліджували бета-версію програми Google (15.6) та виявили в ній цікаве повідомлення.

Повідомляється, що користувачі незабаром зможуть отримати доступ до Gemini через бездротові навушники, замінивши поточну функціональність Google Assistant. Хоча конкретні терміни розгортання цього розширення залишаються невизначеними, це означає, що зусилля Google з інтеграції Gemini на різні пристрої.

Цей крок відповідає більш широкій тенденції в галузі технологій, демонструючи зусилля щодо інтеграції просунутих віртуальних помічників на широкий спектр пристроїв. Оскільки технології продовжують розвиватися, безперешкодний доступ до віртуальних помічників з різних пристроїв є значним кроком у покращенні користувальницького досвіду.

Так, бета-версія програми Google (15.6) натякає на цю розробку, вказуючи на те, що мобільний додаток Gemini активно працює над розширенням, яке полегшить його доступність на навушниках.

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