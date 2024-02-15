У різних сценаріях у вас може виникнути необхідність видалити всі особисті дані з iPhone, і рішенням є скидання пристрою до заводського стану.

Є чотири методи, які пояснюють, як скинути налаштування iPhone до заводських у різних ситуаціях:

Спосіб перший: стандартне скидання.

Спочатку створіть резервну копію своїх даних та збережіть її в iCloud.

Перейдіть до налаштувань вашого iPhone та натисніть "Основні".

Перейдіть вниз і натисніть "Скинути iPhone".

Натисніть "Стерти весь контент та налаштування", а потім "Продовжити".

Підтвердьте право власності, ввівши пароль розблокування смартфона.

Спосіб другий: через ПК.

Підключіть iPhone до ПК за допомогою кабелю USB.

Відкрийте iTunes і натисніть свій iPhone, коли він з'явиться.

Натисніть "Зведення", а потім виберіть "Відновити".

Метод третій: без введення пароля на iPhone.

Якщо ви втратили пароль iPhone, скористайтеся програмним забезпеченням для відновлення iOS, наприклад Reiboot.

Встановіть Reiboot на свій комп'ютер, підключіть iPhone через USB та відкрийте утиліту Reiboot.

Натисніть "Відновити" та "Скинути" без необхідності введення пароля.

Спосіб четвертий: без входу до облікового запису Apple ID.

Якщо ви забули дані свого облікового запису Apple ID і функцію "Знайти iPhone" не активовано, підключіть iPhone до комп'ютера за допомогою iTunes.

Під час підключення одночасно натисніть кнопки "Додому" та "Блокування" та утримуйте їх близько 10 секунд.

Відпустіть кнопку блокування та продовжуйте утримувати кнопку "Додому" протягом 5 секунд.

Коли iTunes виявить ваш смартфон, відпустіть кнопку "Додому".

Виконуйте вказівки на екрані для відновлення системи.

Виберіть найбільш підходящий для вашої ситуації спосіб, що гарантує успішне скидання Apple-гаджета до заводських налаштувань.

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