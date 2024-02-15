Основна турбота водіїв перед тим, як вирушити у тривалу поїздку, - це уникнути поломки автомобіля посеред дороги.

Хоча неможливо передбачити кожну ситуацію, ризик можна мінімізувати шляхом підготовки. Перш ніж вирушити в подорож на авто, важливо перевірити наступні аспекти:

Рідини.

Перевірте технічні рідини, включаючи охолоджувальну рідину, гальмівну рідину та моторне масло. Вибирайте якісні склади для АКПП. Якщо є сумніви щодо свіжості, розгляньте можливість заміни, щоб не допустити поломок під час тривалих поїздок. Перевірте рідину, що омиває в бачку, замінивши її антифризом взимку і перевіривши тиск в кондиціонері влітку.

Колеса.

Оцініть стан та тиск у шинах, враховуючи особливості маршруту. Регулюйте тиск у шинах, залежно від дорожніх умов. Виробники автомобілів рекомендують не вирушати в далекі поїздки, якщо глибина протектора шин менше ніж 3 мм. Крім того, перевірте балансування коліс, щоб забезпечити оптимальні ходові якості, економіку палива та загальну безпеку.

Гальмівна система.

Гальмівна система безпосередньо впливає на безпеку дорожнього руху. Якщо ви плануєте тривалу поїздку або їзду складною місцевістю, міняйте гальмівні колодки при зносі не менше 50%. Не забудьте оглянути ручник.

Генератор.

На автомобілях із значним пробігом перевірте генератор, щоб уникнути можливих проблем із розрядом акумулятора. Ослаблений чи зношений ремінь генератора є поширеною проблемою.

Системи безпеки та сигналізації.

Переконайтеся, що ремені безпеки, подушки безпеки, фари, задні ліхтарі, покажчики повороту та звуковий сигнал знаходяться у належному робочому стані. Перевірте точність та функціональність приладів, забезпечивши чистоту оптики.

Повітряні фільтри.

Хоча заміна паливних та повітряних фільтрів менш критична, ніж шини або гальма, вона може значно знизити витрати бензину та покращити загальні характеристики автомобіля.

Аптечка водія.

Перед поїздкою перевірте вміст аптечки, ящика для інструментів, вогнегасника, кабелю, ліхтаря, насоса та знаку аварійної зупинки. Візьміть із собою додаткові зарядні пристрої, лампи, запасні батареї та дроти типу «крокодил». Перевірте стан запасного колеса, особливо якщо автомобіль не використовувався.

Зимове спорядження.

Для зимових поїздок доповніть стандартний комплект лопатою, щіткою зі скребком, флісовими ковдрами, вовняними шкарпетками, різними обігрівачами, антиобледенітелями та додатковим інвертором для акумулятора.

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