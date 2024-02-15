Дуже часто процес перемикання передач на механіці автомобілістом викликає великі питання.

У кожній автошколі новачків навчають, що:

перша передача використовується для руху автомобіля на швидкості приблизно від 0 до 20-25 км/год;

друга передача - від 20~25 км/год та приблизно до 40 км/год;

третя – від 40 до 60 км/год;

четверта передача – для швидкостей понад 60 км/год;

П'ята передача – це окрема тема для розмови.

Таким чином, всі розуміють, що на першій передачі потрібно рушати з місця, на другій розганятися, на третій безпечно здійснювати обгін.

Майже завжди вмикати знижену передачу потрібно перед поворотом, тобто тоді, коли потрібно загальмувати.

І якщо четверта передача підходить для міських умов, то п'ята використовується виключно на швидкісних трасах. Це універсальні поради, які застосовуються до будь-якої машини на механіці.

Зазначимо, що схема при перемиканні передач завжди однакова:

рука лягає на важіль керування коробкою; вичавлюється педаль зчеплення автомобіля лівою ногою, права відпускає педаль газу; плавно, але водночас швидко включається відповідний щабель; швидко та плавно відпускається зчеплення, одночасно добирається газ. І справді, досвідчені водії радять вичавлювати зчеплення для перемикання передачі різко, одним швидким поштовхом, а ось відпускати ― плавно та повільно. Адже якщо цим порадам не слідувати, то поломки не уникнути. Вся справа у конструкції механічної трансмісії автомобіля. Так, механічна (неавтоматична) трансмісія автомобіля має з одного боку двигун, з іншого боку – колеса, на які від цього двигуна потрібно передати крутний момент. Але безпосередньо, з мотора прямо на вісь колеса, це зробити не можна - в залежності від дорожніх умов момент, що крутить, потрібно змінювати. Як можна зрозуміти, схематично потік потужності слідує таким шляхом: двигун, зчеплення, коробка передач, трансмісійний вал, провідні колеса. Таким чином, розірвати потік потужності тільки зчеплення. Саме тому на шляху моменту, що крутить, між двигуном і колесами стоїть коробка передач, яка, змінюючи передачі, змінює силу тяги на колесах. Цю тягу не можна змінювати різко, миттєво – потрібний плавний перехід. І для цього між двигуном та коробкою передач є зчеплення. Зчеплення дозволяє роз'єднувати потік потужності, що прямує від двигуна до коробки, а потім плавно з'єднувати його знову. Крім того, важливо пам'ятати, що перемикати передачі слід лише під час руху. При цьому не рекомендується перескакувати одразу через кілька передач.

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