Завдяки цим крокам ви можете забезпечити здорову розсаду перцю, яка призведе до успішного врожаю в кінці сезону.

Досвідчені городники знають, що для того, щоб урожай перцю був рясним, важливо виростити здорову розсаду. Фахівці дали інструкцію, коли садити перець у 2024 році та як правильно доглядати за розсадою.

Коли сіяти перець на розсаду:

Різні сорти перцю мають різний час дозрівання. Ранній солодкий перець зазвичай дає плоди через 60-90 днів, а гострий перець може тривати до 150 днів.

Однак посіяти насіння можна у будь-який зручний час та забезпечити правильний догляд за здоровою розсадою.

Підготовка насіння перцю до посадки:

Насамперед обробіть насіння, щоб максимізувати схожість. Замочіть їх у слабкому розчині марганцівки (1 грам на літр води) або використовуйте стимулятор росту, дотримуючись інструкцій на упаковці.

Для швидшого проростання помістіть насіння на вологу тканину або марлю, накрийте його і переконайтеся, що тканина залишається вологою. Насіння зазвичай проростає протягом 4-5 днів.

Посів перцю на розсаду:

Вибирайте пухкий, слабокислий ґрунт. Ви можете придбати субстрат або приготувати його, використовуючи рівні частини торфу та перегною або співвідношення перегною та дернового ґрунту 2:1.

Підготуйте ємності із дренажними отворами. Використовуйте контейнери шириною близько 10 см та глибиною 15 см.

Потім у кожну ємність помістіть по дві-три насінини, потім засипте їх шаром ґрунту завтовшки до 1,5 см і злегка придавіть.

Полийте ґрунт, накрийте контейнер поліетиленовою плівкою (перфорованою для циркуляції повітря) та поставте в тепле місце.

Вже за 10 днів зніміть плівку, як тільки сходи з'являться. Підтримуйте ґрунт постійно вологим, але уникайте надмірного поливу.

Забезпечте розсаді достатньо світла, особливо протягом першого тижня, при необхідності використовуючи освітлення для вирощування.

Також пересаджуйте розсаду перцю у відкритий ґрунт наприкінці травня, коли температура повітря досягне не нижче +15°С.

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