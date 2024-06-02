Морква — це прохолодний сезонний овоч, який віддає перевагу сонячним місцям і родючим, глибоким, добре дренованим ґрунтам, тож щоб садити моркву у відкритий ґрунт, вам потрібно зважати на ці моменти.

Грунти

Більшість легких ґрунтів добре підходять для вирощування моркви. Важкі ґрунти потрібно доповнити великою кількістю компосту та двічі перекопати, щоб забезпечити хороший розвиток коренів.

Підготовка грунту

Перед тим, як садити моркву у відкритий ґрун, визначте потребу в добриві за допомогою аналізу ґрунту. Якщо внесення добрив виправдане, внесіть добриво у верхній шар ґрунту на 15 см. Якщо ви удобрюєте компостом, застосовуйте не більше 3 см добре компостованої органіки на 30 квадратних метрів садової площі.

Рослини

Моркву завжди вирощують з насіння. Моркву можна сіяти після того, як ґрунт досягне 4 градуси за Цельсієм. Насіння найкраще проростає при 12-18 градусів за Цельсієм і потребує 14-21 день, щоб прорости. Температура вище 2 знижує проростання насіння. Морква краще росте, коли температура не перевищує 24 градуси. Температури до 26 градусів не завдають серйозної шкоди рослинам. Високі літні температури сповільнюють ріст, знижують якість і викликають розвиток гіркоти або неприємного присмаку.

Посадка та відстань

Садити моркву у відкритий ґрунт найкраще на глибину 1 см і проріджувати, коли рослини мають 3-4 справжні листки. Утворення кірки ґрунту обмежить появу сходів і вплине на рослинні насадження. Посадіть насіння на поверхню ґрунту, а потім накрийте насіння компостом або дрібним піском, щоб допомогти прикормитися. Підтримуйте рівномірну та вологу поверхню ґрунту, щоб забезпечити гарний росток рослин. Посіяну моркву слід розташовувати на відстані 5-8 см між рослинами в рядку з відстанню між рядами 30-45 см. Густі посадки зменшать тиск бур’янів. Посадка редиски з морквою допомагає мінімізувати проблему утворення кірки та визначає, де знаходяться посаджені ряди. Деякі садівники висівають насіння широкими грядками, а не рядами. Для сезонного виробництва садіть моркву кожні 4 тижні до середини літа.

Вода

Регулярно поливайте моркву. Потреба у воді залежить від типу грунту. По можливості використовуйте крапельний полив. Уникайте надмірного поливу, оскільки утворяться волохаті корені та відбудеться розгалуження. Мульчуйте навколо рослин, щоб зберегти вологу в ґрунті. Коливання вологи можуть спричинити порушення коренів, сповільнити розвиток листя та сприяти гіркоті. Вологі та сухі періоди сприяють розтріскуванню коренів.

Запліднення

Внесіть ¼ склянки азотного добрива (21-0-0) на 25 см ряду через 6 тижнів після появи сходів, щоб стимулювати швидкий ріст рослин і коренів. Помістіть добриво збоку від рослин і зрошуйте його в ґрунт.

От і все - садити моркву у відкритий ґрунт не складно.

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