Коли хтось подавився, його дихальні шляхи частково чи повністю блокуються, а це означає, що людина не може дихати нормально.

Можливо, людина, яка подавилася - зможе позбутися його за допомогою кашлю, але якщо вони не зможуть, вам доведеться негайно їм допомогти .

Ознаки та симптоми, що людина задихається:

утруднене дихання, мова чи кашель.

червоне опухле обличчя.

ознаки занепокоєння: вони можуть вказати на горло або схопити себе за шию.

Що робити, якщо людина подавилася?

Спочатку виконайте серію із 5 ударів по спині.

Якщо можете, обережно нахиліть людину вперед так, щоб верхня частина її тіла була паралельна землі.

Для підтримки покладіть одну руку на груди людини. Якщо це дитина, встаньте на коліна за нею.

П'ятою вільної руки нанесіть 5 швидких ударів (ударів по спині) між лопатками людини.

Потім виконайте 5 поштовхів животом. Черевні поштовхи піднімають діафрагму.

Вони витісняють із легень достатньо повітря, щоб викликати штучний кашель у людини, яка подавилася.

Цей кашель допомагає повітрю переміщатися через дихальне горло, виштовхуючи та видаляючи перешкоду з дихальних шляхів та рота:

Охопіть талію людини.

Помістіть один стиснутий кулак над пупком та під грудною кліткою.

Іншою рукою візьміть кулак. Різко і прямо потягніть стиснутий кулак назад і вгору під грудну клітку 5 разів швидко.

Якщо людина страждає на ожиріння або перебуває на пізніх термінах вагітності, робіть поштовхи в груди.

Продовжуйте бити по спині та поштовхах у живіт без зупинки доти, доки перешкода не буде усунена, людина не знепритомніє або не буде доступна розширена система життєзабезпечення.

У будь-якому випадку людина має бути оглянута лікарем якнайшвидше.

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