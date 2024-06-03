Сьогодні Android-пристрій у ваших руках здатний набагато більше, ніж просто здійснювати дзвінки і відправляти текстові повідомлення.

Майже кожен аспект вашого способу життя зберігається на вашому Android-пристрої, включаючи зображення особливих моментів, розклади, особисті нотатки, дані для входу та низку інших типів конфіденційної інформації.

Нижче наведені найнебезпечніші віруси для Android-пристроїв?

Банківське шкідливе програмне забезпечення на Android-пристроях.

Багато хто з них є троянами, створеними для компрометації пристроїв перед запуском, збору банківських паролів і даних для входу в систему.

Мобільне шпигунське програмне забезпечення. Шпигунське програмне забезпечення встановлюється на ваш Android-пристрій у вигляді програми, яка відстежує ваші переміщення, реєструє ваше місце розташування і краде конфіденційні дані, такі як облікові дані для входу в облікові записи електронної пошти та інтернет-магазини.

Шпигунське програмне забезпечення часто поставляється разом з іншими програмами, які здаються корисними і таємно збирають дані з часом.

SMS-трояни. Кіберзлочинці проникають на мобільні Android-пристроїв, використовуючи функцію, яку користувачі мобільних пристроїв люблять найбільше - текстові повідомлення.

Надсилаючи повідомлення (SMS) платним контактам у всьому світі, SMS-трояни викликають фінансовий хаос, збільшуючи телефонні рахунки споживачів.

Мобільне рекламне програмне забезпечення. Рекламне ПЗ значно просунулося вперед з появи небажаної спливаючої реклами та збору інформації.

Як захистити Android-пристрій від небезпечних вірусів?

Нижче наведено ефективні способи запобігання проникненню мобільних шкідливих програм на ваш мобільний Android-пристрій:

Завантажте антивірусний захист.

Вашу адресу електронної пошти. На всіх мобільних Android-пристроях уникайте переходу за посиланнями в електронних листах та інших повідомленнях, оскільки вони можуть привести вас на шахрайські веб-сайти або веб-сайти зі шкідливим програмним забезпеченням.

Не використовуйте загальнодоступний Wi-Fi.

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